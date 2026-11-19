revue de presse

Sénégal : Au moins un mort dans le naufrage d'une pirogue de migrants près de Dakar

Actus. Un nouveau naufrage de migrants s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi au large de Yenne, dans l'ouest du Sénégal. Au moins un corps a été repêché, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles autres victimes. Une centaine de personnes se trouvaient à bord de l'embarcation, selon un rescapé.

Le drame s'est produit vers 02H00 du matin, au large de Yenne, lorsque la pirogue a heurté des rochers avant de chavirer. Selon un rescapé interrogé par les gendarmes, une centaine de personnes, dont cinq femmes, se trouvaient à bord. (Africa Radio)

Égypte : Suspension du procès de la rédactrice en chef de Mada Masr

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En Égypte, un tribunal du Caire a suspendu la procédure dans le procès de la journaliste Lina Attalah après une demande de récusation du juge Mohamed Mubarak déposée par la défense.

Les avocats de la rédactrice en chef de Mada Masr, le principal média indépendant égyptien, estiment que le juge s’était déjà forgé une opinion défavorable à l’égard de leur clientèle après s’être prononcé contre elle le mois dernier dans une autre affaire. Le procès ne reprendra qu'après l'examen de la récusation du juge prévu le 26 novembre.

Lina Attalah est poursuivie pour publication de fausses informations et exploitation d’un site web sans autorisation. (Source Africanews)

Francophonie : Le Rwanda accuse la France de pressions après le report de l'élection à la tête de l'OIF

Le sommet de la Francophonie jette un froid sur les relations franco-rwandaises. L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est si divisée qu'elle ne parvient pas à désigner un nouveau secrétaire général.

Une première historique, mais aussi un revers diplomatique pour Kigali, qui souhaitait voir Louise Mushikiwabo rempiler pour un troisième mandat, sans se douter que la République démocratique du Congo (RDC), pays francophone le plus peuplé du monde, pèserait de tout son poids dans les discussions. (Source RFI)

Le Maroc va investir 400 M USD pour développer son industrie de défense

Le Maroc va investir 400 millions de dollars (près de 365 millions d'euros) pour développer son industrie de défense, notamment dans les secteurs de l'intelligence artificielle et des drones, a annoncé mercredi le Cabinet royal.

Ce plan cible ces deux secteurs clés ainsi que "les systèmes autonomes, de défense terrestre et navale, l'électronique de défense, et la cyberdéfense", a précisé le cabinet, dans le cadre des efforts du royaume pour renforcer ses capacités de production et devenir un exportateur d'armements. (Source TV5 Monde Afrique)

Patrimoine culturel : Le Bénin relance la bataille pour récupérer 35 œuvres conservées en France

Cinq ans après le retour des 26 trésors royaux d’Abomey, le Bénin engage une nouvelle étape dans la reconquête de son patrimoine culturel.

Cotonou réclame à la France la restitution de 35 autres objets conservés au musée du quai Branly, à Paris. Parmi eux figure une imposante sculpture du dieu Gou, symbole de la puissance du royaume du Danxomè. Une nouvelle loi française pourrait accélérer le processus et ouvrir la voie à leur retour dans les deux prochaines années. (Source Afrik.com)

Mali : 24 militaires libérés lors d’une opération de l’armée près de Kidal

L’armée malienne a annoncé mercredi 18 novembre 2026 la libération de 24 de ses militaires détenus dans la zone d’In-Tebezas, à environ 110 kilomètres au sud-est de Kidal, à l’issue d’une opération combinant frappes aériennes et intervention de troupes au sol.

Selon un communiqué de l’état-major général des Armées, l’opération a été déclenchée aux environs de 13 heures, après une phase de reconnaissance aérienne ayant permis de localiser les positions des groupes armés ainsi que le site de détention des militaires. (Source APA News)

Maurice veut attirer les investissements européens vers l’Afrique

Maurice entend se positionner comme une plateforme d’investissement pour les entreprises européennes souhaitant se développer en Afrique, a indiqué son ambassadeur à Bruxelles, Abhimanu Kundasamy, à l’issue d’une rencontre avec le directeur général d’Eurochambres, Ben Butters.

Les discussions ont porté sur le renforcement des liens économiques entre Maurice et l’Union européenne, dans le contexte de la récente conclusion d’un Accord de partenariat économique approfondi entre l’UE et les pays d’Afrique orientale et australe. (L’expresss Maurice)

Soudan : Hemedti de nouveau condamné à mort par contumace

Le chef des Forces de soutien rapide (force paramilitaire) et 13 autres personnes ont été condamnés à la pendaison par un tribunal de Port-Soudan. Le verdict porte sur le pillage et la destruction d'installations publiques de fournitures médicales.

Le chef des Forces de soutien rapide (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti, a été condamné mercredi à la peine capitale par un tribunal soudanais à Port-Soudan, rapporte le média soudanais Sudan Tribune et le quotidien égyptien Al-Ahram. (Source TRT Afrika)

Afrique du Sud : Eskom réduit les coupures d’électricité, mais peine à les éliminer

La stabilité de l’approvisionnement électrique dépend autant des capacités de production que de la fiabilité des réseaux de distribution. En Afrique du Sud, cette seconde dimension demeure un défi pour garantir un accès régulier à l’électricité.

L’amélioration de la situation électrique en Afrique du Sud ne profite pas encore à l’ensemble des consommateurs. Alors que le réseau national a retrouvé une meilleure stabilité, certaines zones restent confrontées à des restrictions locales d’alimentation. Eskom cherche désormais à résorber ces difficultés, qui tiennent aussi à l’état des infrastructures de distribution, a rapporté lundi 16 novembre, SA News. (Agence Ecofin)

Cameroun : Cameroon Investment Forum - 800 milliards Fcfa d’opportunités en perspective

Passer des discours aux actes. C’est le défi majeur de la 5e édition du Cameroon Investment Forum qui s’est ouverte le mercredi 18 novembre 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé. Face aux mutations économiques mondiales, le pays mise sur la transformation locale et l’attractivité de ses secteurs clés pour booster sa croissance. Entre ambitions institutionnelles et attentes concrètes des partenaires internationaux, retour sur une journée charnière.

Faire des ambitions économiques une réalité et bâtir des chaînes de valeur locales pour réduire la dépendance aux importations. C’est le pari de la 5ème édition du Cameroon Investment Forum, ouverte, mercredi 18 novembre 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé. Plus de 1 500 participants de 15 pays y sont réunis, avec 400 à 800 milliards de FCFA d’intentions d’affaires en perspective. (Africa 24)