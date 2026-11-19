Le sommet de la Francophonie jette un froid sur les relations franco-rwandaises. L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est si divisée qu'elle ne parvient pas à désigner un nouveau secrétaire général. Une première historique, mais aussi un revers diplomatique pour Kigali, qui souhaitait voir Louise Mushikiwabo rempiler pour un troisième mandat, sans se douter que la République démocratique du Congo (RDC), pays francophone le plus peuplé du monde, pèserait de tout son poids dans les discussions.

Kigali tient la France pour responsable de cet échec et l'a fait savoir par la voix de son ministre des Affaires étrangères, quitte à froisser Paris. « L'OIF n'est pas la Françafrique », a déclaré le chef de la diplomatie rwandaise dans les colonnes du journal Le Point, après avoir affirmé sur RFI que « la France a mis la pression aux pays africains ».

Si Paris n'a pas officiellement réagi, cette offensive médiatique rwandaise fait grincer des dents jusqu'au sommet de l'État. Car la France, elle, estime avoir évité un clash qui aurait pu emporter toute la Francophonie, en demandant, dans le cadre de la présidence tournante de l'institution, à Félix Tshisekedi et Paul Kagame de renoncer tous deux à leurs ambitions.

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Accord de principe côté congolais, refus catégorique côté rwandais, où l'on vit ce geste comme une trahison, après que la France a soutenu la candidature de Louise Mushikiwabo lors de ses deux précédents mandats.

Cette intransigeance de Paul Kagame suscite l'incompréhension de Paris, où cette brouille, que l'on espère passagère, aura tout de même durablement marqué les esprits.