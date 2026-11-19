Maurice hausse le ton sur le dossier des Chagos. Le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, exige que son pays soit pleinement associé à toute discussion entre Londres et Washington sur l'avenir de la base militaire anglo-américaine de Diego Garcia, la principale île de l'archipel des Chagos.

Actuellement sous administration britannique, les Chagos font l'objet d'un accord prévoyant leur restitution à Maurice. Mais sa mise en oeuvre reste bloquée, notamment en raison de désaccords entre Britanniques et Américains sur le sort de leur base militaire. C'est sur ce sujet que Maurice entend être consultée.

Le Premier ministre mauricien l'a rappelé en début de semaine devant le Parlement : l'accord signé entre son pays et le Royaume-Uni en mai 2025 prévoit le maintien de la base militaire de Diego Garcia, même si Maurice obtient le droit d'exercer sa souveraineté sur les Chagos. Un bail de 99 ans a été prévu à cet effet.

Mais le texte n'a toujours pas été ratifié par Londres. En cause : l'absence d'accord politique entre Britanniques et Américains sur les modalités de fonctionnement de cette installation stratégique. À la demande de Donald Trump, la question de Diego Garcia fait à nouveau l'objet de discussions. Des échanges auxquels Maurice exige désormais d'être associée.

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Maurice n'exclut pas de recourir à la justice faute d'accord d'ici décembre

Le chef du gouvernement, Navin Ramgoolam, met en garde contre toute négociation menée sans son pays. « L'avenir du territoire mauricien ne peut être décidé dans le cadre de discussions entre deux États étrangers », a-t-il insisté, exigeant que Maurice soit présente à la table des discussions.

Port-Louis privilégie toujours une solution diplomatique, mais affirme avoir déjà examiné ses options juridiques. L'objectif est d'obtenir une feuille de route claire d'ici décembre prochain. Faute d'avancée, le gouvernement mauricien se dit prêt à engager une nouvelle bataille juridique pour faire respecter ses droits et obtenir la ratification de l'accord conclu avec Londres.