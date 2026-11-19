Au Sénégal, un nouveau naufrage d'une pirogue avec à bord des personnes voulant émigrer vers l'Espagne a fait au moins un mort et plusieurs dizaines de disparus. Survenu au large de Yenne, une ville côtière à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale, dans la nuit de mardi à mercredi, le drame n'a fait qu'un seul rescapé retrouvé pour le moment. Les recherches des gendarmes et des pompiers se poursuivaient mercredi 18 novembre 2026 dans l'après-midi.

Il était environ 2 heures du matin lorsque la pirogue a heurté des rochers au large de Yenne, selon le maire de la commune, Massamba Mbengue, et un responsable politique local, Mamadou Ndione. « On pouvait entendre les cris provenant de la pirogue, audibles même depuis la plage », raconte Oumar Sow, représentant du chef du village.

Un corps a été repêché après le drame, d'après le maire et les pompiers. Deux autres sources locales, dont une municipale, ont déclaré de leur côté à l'AFP que deux corps avaient été retrouvés. Interrogé par les gendarmes, un rescapé du naufrage a affirmé qu'une centaine de personnes se trouvaient dans la pirogue, dont cinq femmes, selon un élu local.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mercredi en fin de journée, deux zodiacs des pompiers ont entamé une nouvelle opération de recherche. « Ils vont ratisser large pour voir s'ils peuvent retrouver de nouveaux corps », a expliqué un officier des pompiers, précisant que les opérations se poursuivraient jeudi.

La pirogue, complètement délabrée, a fini par s'échouer sur la plage. À son bord, les gendarmes ont retrouvé des packs de sachets d'eau, des effets personnels, huit pièces d'identité, plusieurs téléphones portables et un document d'inscription scolaire appartenant à un lycéen de Kabrousse, dans le sud du pays.

Un nouveau drame dix jours après celui de Thieppe

Selon un élu local, Yenne est devenue un point de départ pour les migrants. Des passeurs viennent notamment dans le village pour recruter des pilotes de pirogue. « Que l'Espagne nous facilite l'obtention du visa ! », a lancé un jeune habitant de la zone aux journalistes de l'AFP.

Ce nouveau drame intervient dix jours après celui du 6 novembre au large de Thieppe, dans le nord-ouest du Sénégal, qui a fait au moins 43 morts, l'un des naufrages les plus meurtriers de ces dernières années dans le pays.

Alors que les départs depuis les côtes du Sénégal et de la Gambie se sont multipliés ces derniers mois, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a demandé mercredi à son ministre de l'Intérieur d'élaborer un rapport sur la question migratoire et les solutions possibles.

Lors du Conseil des ministres, il a souligné que « l'accélération et la complexité de la migration irrégulière » rendaient nécessaire la relance des secteurs de l'agriculture et de la pêche, ainsi que de meilleures politiques publiques axées sur « la jeunesse, l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que l'autonomisation économique des femmes ».