Les commerçants et commerçantes qui occupaient illégalement les trottoirs et les espaces publics ont été sommés de quitter les lieux avant le 20 novembre mais les bulldozers sont entrés en action dès le début du mois. Là où ils sont passés, c'est la désolation et la colère.

L'opération, coordonnée par un comité spécifique mis en place par le district autonome du grand Lomé, est exécutée par les services techniques des municipalités. Les occupants illégaux avaient jusqu'au 20 novembre pour quitter les lieux mais l'opération de déguerpissement a été anticipée.

On ne comprend rien, nous affirme cette ancienne étudiante dégagée de force. Le communiqué disait que l'on avait jusqu'au 20 novembre pour partir, mais dès le début du mois « des gens sont venus et ont cassé les choses ! », regrette-t-elle.

Ce n'est pas le déguerpissement qui pose problème, nous confie le président du mouvement Martin Luther King, le pasteur Edoh Komi, c'est « la manière brutale, sans humanité qui soulève l'indignation ».

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Dans les quartiers Agoe, Cassablanca ou encore Attikoumé de la capitale du Togo, l'opération a suscité indignation et émotion obligeant le district autonome à faire marche arrière. Dans une mise au point, le comité d'exécution a dû clarifier le plan de l'opération. Selon ce plan, les occupants ont bien jusqu'au 20 novembre pour quitter les lieux. Les opérations de démolition ne débuteront qu'à compter du 21 novembre.

En attendant cette date du début (officiel) des opérations de démolition forcée, aucun endroit de recasement n'est encore officiellement proposé à la population.

La coalition « Manifeste génération Togo », qui regroupe partis et organisations de la société civile a appelé les populations à une mobilisation générale, le 20 novembre, en observant une journée de suspension des activités pour dénoncer la réforme de la Constitution, les restrictions des libertés, l'augmentation du prix des carburants et les déguerpissements en cours.