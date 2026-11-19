Moins de trois semaines après l'officialisation de la liquidation de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso), l'ambassadeur américain à l'ONU, Mike Waltz, s'est rendu mardi 17 novembre 2026 au Maroc pour prendre part à plusieurs entretiens stratégiques liés au dossier du Sahara occidental. Tête-à-tête avec le chef de la diplomatie marocaine, la cheffe du gouvernement et l'ancien patron de la Minurso : Mike Waltz est venu réaffirmer la position américaine.

Les États-Unis resteront impliqués dans la résolution du conflit au Sahara occidental. Alors que le camouflet au Conseil de sécurité de l'ONU et le veto russe sur le projet de réforme de Washington laissaient présager un retrait du gouvernement Trump, l'ambassadeur américain Mike Waltz a confirmé que la résolution rapide de ce dossier reste une priorité.

« Les États-Unis vont continuer de travailler avec toutes les parties et avec l'ONU. Comme l'a dit le président Trump, le statu quo est inacceptable. Il est important de noter que le Haut-Commissariat pour les réfugiés a alerté sur la situation inhumaine pour les familles sahraouies dans des camps comme Tindouf », a-t-il déclaré.

Un retrait complet de la Minurso prévu fin janvier

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Lors de ses rencontres avec la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, puis avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, Mike Waltz a notamment pu évoquer le renforcement de la coopération bilatérale. Mais c'est bien la question du Sahara occidental qui a monopolisé l'attention.

« La reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine au Sahara s'est accompagnée d'un fort engagement pour trouver une solution à ce problème qui permette à chacun de sortir gagnant. Le Maroc et les États-Unis travaillent à résoudre ce conflit dans le cadre de l'autonomie sous souveraineté marocaine », a déclaré Nasser Bourita.

À la suite des discussions avec l'ancien chef de la Minurso, Alexander Ivanko, sur les contours du départ de la mission onusienne, une date pour le retrait complet a été fixée au 31 janvier prochain.