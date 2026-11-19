L'avocat français, Me William Bourdon, fondateur de l'association Sherpa, en première ligne dans la lutte pour la restitution des « biens mal acquis », a porté plainte mercredi 18 novembre à Paris, dénonçcant un projet d'assassinat dont il aurait été la cible de la part de proches du président congolais Denis Sassou Nguesso. Une plainte contre X pour notamment « association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat ».

Les révélations dont se prévaut Me William Bourdon pour fonder son accusation proviennent d'une source indirecte. Elle sont extraites d'un livre entretien récemment paru aux éditions Nouveau Monde, Le flic qui en savait trop. Dans l'ouvrage, un ancien policier Franck Alioui se confie au journaliste d'investigation Alex Jordanov. Selon ce dernier, un projet d'assassinat aurait bien été planifié à Brazzaville pour attenter à la vie de l'avocat. L'ex-policier ne cite cependant aucun nom du ou des commanditaires qu'il situe néanmoins dans l'entourage familial immédiat du dirigeant congolais, Denis Sassou Nguesso.

Dans sa préparation , le projet aurait bénéficié de l'implication d'un « barbouze français », surnommé « le cosaque ».

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Me Bourdon soutient avoir rencontré ce barbouze qui a conforté le récit : « Deux équipes avaient été recrutées, une pour plastiquer mon bureau, le bureau de Sherpa et l'autre équipe pour m'assassiner. Ce projet ayant été éventé, celui qui était au pouvoir à Brazzaville aurait convoqué ses enfants et leur a dit en gros : tout ca est complètement insensé, on ne doit pas toucher à un cheveux de l'avocat... C'est un des enfants de Denis Sassou Nguesso qui semble-t-il est au coeur de ce complot. Ce qui m'a été confirmé, c'est important par d'autres sources africaines », explique l'avocat au micro de Polycarpe Essomba de RFI.

Des accusations « absolument lunaires » dénonce une source gouvernementale sous anonymat à Brazzaville. Pourquoi une plainte contre X, s'interroge notre source : si Me Bourdon a des preuves de ces allégations et des noms, qu'il aille au bout de sa logique et dépose une plainte nominative contre les intéressés, a-t-elle confié à RFI.