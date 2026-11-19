Au Mozambique, deuxième journée du procès de Venancio Mondlane. L'opposant et candidat malheureux à la présidentielle de 2024 comparaît devant la Cour suprême à Maputo. Il est accusé notamment d'apologie du crime, d'incitation à la désobéissance et d'actes de terrorisme, pour les violences qui ont émaillé la crise postélectorale fin 2024 et début 2025. Près de 500 personnes avaient été tuées. Après la lecture de l'acte d'accusation mardi 17 novembre 2026, la journée de mercredi était consacrée aux arguments de la défense.

Pour cette seconde audience, l'accès de la presse au tribunal était encore plus restreint que la veille. Une fois de plus, les réseaux sociaux ont pris le relais. C'est sur sa chaîne personnelle que Venancio Mondlane s'est exprimé à la sortie du tribunal.

Sa défense s'appuyait sur une stratégie simple : démontrer que le système judiciaire mozambicain est au service du Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance.

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« Des rapports du ministère de la Santé révèlent que 95 % des victimes de 2024 ont été tuées par les armes de nos forces de sécurité. En un an, 66 membres de mon parti, Anamola, ont été assassinés. Le ministère public n'a ouvert aucune enquête sur tout ça. L'appareil judiciaire aujourd'hui ne sert qu'à perpétuer un régime politique », a dénoncé l'opposant.

« Le tribunal a un rôle pédagogique dans la société »

Le bureau du procureur général, quant à lui, ne s'est pas exprimé devant la presse. Pour plusieurs observateurs, ce procès est une occasion unique pour le système judiciaire mozambicain de redorer son blason.

« Le tribunal a un rôle pédagogique dans la société. Il faut qu'il réinsère de la moralité dans la société et qu'il l'aide à surmonter la crise profonde de crédibilité des institutions qui est en cours. Aujourd'hui, tout le tribunal, l'ensemble des juges, a écouté très attentivement les arguments de Venancio », estime Roberto Tibane, économiste et militant actif contre la corruption.

Pour l'ensemble des cinq chefs d'accusation retenus contre lui, Venancio Mondlane encourt une peine pouvant aller jusqu'à vingt ans d'emprisonnement.