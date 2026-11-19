En République démocratique du Congo (RDC), des affrontements entre l'armée congolaise (FARDC) et le Front pour la refondation de la Nation (FRN), mouvement politico-militaire dirigé par l'ex-président Joseph Kabila et soutenu par Kigali, ont lieu depuis le début du mois dans le nord de la province du Sud-Kivu, limitrophe de celle du Nord-Kivu. Une situation qui a provoqué d'importants mouvements de populations, notamment dans la zone de santé de Bunyakiri. Zone où intervient Médecins sans frontières (MSF) qui annonce avoir dû déplacer une grande partie des activités de l'hôpital général de référence de Bunyakiri vers un centre de santé voisin.

Face à la menace des affrontements et frappes de drone, les équipes de Médecins sans frontières (MSF) ainsi que le personnel de l'hôpital général de référence ont essayé de mettre les patients en sécurité vers le centre de santé le plus proche, celui de Maibano, toujours dans l'est de la RDC.

Mais, forcément, les conditions de prise en charge ne sont plus les mêmes, s'inquiète Giulia Panseri, cheffe de mission de MSF dans la province orientale du Sud-Kivu : « Les personnels de santé de l'hôpital ont essayé de déplacer aussi les patients vers la structure. On est toujours en contact avec eux. Ce n'est pas clair si tous les patients ont pu arriver à cause de l'insécurité. Et, malheureusement, les conditions dans le centre de santé ne sont plus celles que l'hôpital avait sur les plateaux techniques, la disponibilité des intrants, des équipements médicaux et même de l'électricité. »

Une situation sanitaire déjà dégradée par le choléra et le paludisme

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle poursuit : « Si on doit garantir l'utilisation de concentrateurs d'oxygène, l'électricité, les générateurs et tout ça, sont nécessaires. Donc, on est assez préoccupé pour la continuité des soins pour toute la population. »

MSF ajoute que la zone de santé de Bunyakiri, qui compte près de 300 000 habitants, connait déjà une situation sanitaire dégradée avec une épidémie de choléra et un pic de paludisme. L'ONG demande aussi, une nouvelle fois, aux acteurs en conflit de préserver les civils.

L'est de la RDC, où l'épidémie a été déclarée le 15 mai, est en proie à des violences depuis plus de 30 ans. De nombreux groupes armés et milices sont présents dans la région.