Le Bureau conjoint des Nations unies a publié son bilan des droits humains (BCNUDH) pour le mois de septembre 2026 en République démocratique du Congo (RDC). Ce document, publié tous les mois, recense les différentes violations commises dans le pays. Et l'agence onusienne constate une nouvelle dégradation de la situation avec un nombre de victimes qui a fortement augmenté par rapport au mois d'août.

Le rapport onusien évoque 1 843 victimes pour 694 violations et atteintes aux droits humains en RDC. Bien plus que les 1 294 victimes et 491 violations enregistrées au mois d'août. « Ceci représente une augmentation de 39,51% du nombre de violations et d'atteintes et de 41,4 pour cent du nombre de victimes, dont au moins 15 pour cent sont des femmes », selon le Bureau conjoint des Nations unies (BCNUDH) qui a publié son bilan mensuel sur les des droits humains.

Le BCNUDH poursuit : « Ces chiffres reflètent la détérioration continue de la situation dans les provinces en conflit et des restrictions de l'espace civique, notamment la répression des manifestations organisées » par l'opposition dans plusieurs villes du pays, dont Kinshasa.

Des violations essentiellement commises dans les provinces en conflit

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La plupart de ces violations ont été commises dans les provinces en conflit : très largement au Nord-Kivu, puis en Ituri et au Sud-Kivu. Des exactions qui sont majoritairement imputables aux groupes armés : le groupe politico-militaire AFC/M23 devenu depuis le Front pour la refondation de la Nation, les milices Wazalendos, les Forces démocratiques de libération du Rwanda (groupe armé historiquement composé d'anciens génocidaires rwandais), ou encore les jihadistes ADF.

Concernant les violences sexuelles en zone de conflit, si le document note une baisse, le BCNUDH explique qu'elle n'est vraisemblablement pas due à une diminution effective des cas, mais à la difficulté de faire remonter les données en raison de la situation sécuritaire dégradée, notamment dans le Sud-Kivu.