Luanda — Plus de deux mille citoyens sont inscrits pour participer à la marche et course de la démocratie, prévue le 22 novembre à Luanda, dans le cadre de l'ouverture de la semaine du Parlement, a annoncé mercredi le secrétaire général de l'Assemblée nationale, António Freire.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme commémoratif de la Semaine du Parlement, qui se déroule du 22 au 26 novembre, sous le slogan « Préserver l'histoire, consolider la démocratie ».

Selon António Freire, les activités se poursuivent le 23 novembre avec l'ouverture de l'exposition photographique « Parlement ouvert », associée à une foire du livre.

L'exposition aura deux composantes, une photographique, qui retrace l'évolution historique de l'Assemblée nationale, depuis le Conseil de la révolution jusqu'à la législature actuelle, et une artistique, avec des oeuvres d'arts plastiques en référence à la démocratie.

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Le 24 novembre est réservé le Parlement des enfants, qui réunira 210 enfants, dix représentants de chaque province, pour discuter des questions liées à l'enfance, la protection de la famille et les technologies de l'information.

Le programme se termine, le 26 novembre, par une séance solennelle de l'Assemblée nationale, au cours de laquelle seront honorés les députés de la première législature et inauguré le monument du 26 novembre, érigé en hommage aux parlementaires de cette période.

À cette occasion, le portail numérique "Mon Parlement" sera présenté et fournira des informations sur le fonctionnement, les activités et les services de l'institution.

Les initiatives visent à renforcer l'ouverture du Parlement à la société, à rapprocher l'institution des citoyens et à diffuser ses principales attributions.

Le 26 novembre, l'Assemblée nationale célèbre les 34 ans de son institutionnalisation, qui marque le début du parlementarisme multipartite en Angola.

La date remonte à la première réunion constitutive de l'organe législatif, tenue en 1992, après l'ouverture politique et les premières élections générales, dans un processus qui a consolidé la transition vers le système démocratique et pluraliste.

L'histoire du pouvoir législatif angolais dans la période post-indépendance a traversé différentes étapes institutionnelles.

Après la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975, le Conseil de la Révolution a fonctionné comme organe législatif transitoire jusqu'en 1980, année où il a été remplacé par l'Assemblée du peuple, structure qui a exercé les fonctions d'organe suprême du pouvoir de l'État pendant le régime à parti unique, jusqu'en 1992.

La transition vers le multipartisme, encouragée par les accords de paix de Bicesse signés en 1991 et les révisions constitutionnelles de 1991 et 1992, a ouvert la voie à création de l'actuelle Assemblée nationale.. LDN/ART/LUZ