En prenant la parole aux côtés de Greta Thunberg, la militante est-africaine Celine Isimbi s’est retrouvée sous les projecteurs de la COP31. Elle y interpelle les gouvernements les plus puissants et réclame des conditions plus justes pour l’Afrique et ses populations.

Celine Isimbi sait ce que c’est que de grandir sans la certitude d’avoir un chez-soi. Pendant 18 ans, la militante est-africaine a vécu comme réfugiée en Afrique du Sud, où sa famille a dû faire face aux difficultés de l’exil et chercher sa place.

Aujourd’hui, cette expérience la conduit sur la scène internationale. À la COP31, à Antalya, Isimbi attire l’attention par son franc-parler. Aux côtés de la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg, elle a pris la parole avec fougue lors d’une conférence de presse où de jeunes militants ont interpellé les dirigeants du monde entier sur la destruction de l’environnement et sur leur incapacité à protéger les populations vulnérables.

Lors de cette conférence de presse, le 12 novembre, Isimbi a critiqué les gouvernements et les industries qu’elle tient pour responsables de la destruction de l’environnement, des conflits et des déplacements de population. Aux côtés de Greta Thunberg et de jeunes militants venus de plusieurs continents, elle a demandé que les terres, l’eau et les ressources soient restituées aux communautés qui, selon elle, en sont privées depuis des générations.

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« Nous ne sommes pas ici pour mendier des miettes », a-t-elle déclaré. « Il y a longtemps que vous auriez dû payer. »

Cette conférence de presse a fait connaître son travail à un public plus large, après des années de mobilisation communautaire en Afrique du Sud et au Canada. Alors que la demande de minerais nécessaires à la transition énergétique mondiale augmente, Isimbi veut que les pays africains aient davantage leur mot à dire sur la manière dont leurs ressources sont exploitées et sur les bénéficiaires de cette exploitation.

« L’Afrique n’est pas un lieu d’extraction, un lieu d’exploitation », a-t-elle déclaré à bird story agency lors d’un entretien exclusif en marge de la COP31.

« Je suis une fille de la région des Grands Lacs d’Afrique de l’Est », a-t-elle dit en évoquant les racines de sa famille au Rwanda et dans l’est de la République démocratique du Congo. Grandir comme réfugiée en Afrique du Sud a façonné son identité africaine et lui a fait découvrir les enjeux de la protection de l’environnement. Cette expérience l’a aussi confrontée à ce que signifie chercher un endroit où vivre en sécurité et trouver sa place.

« Connaître de très près le déplacement au sein de sa propre famille », a-t-elle expliqué, c’est devoir justifier « son droit de vivre dans un endroit donné, son droit d’y vivre dans la dignité ».

Cette expérience façonne son regard sur la crise climatique. Des sécheresses dans la Corne de l’Afrique aux inondations en Afrique de l’Est et de l’Ouest, les phénomènes météorologiques extrêmes menacent les habitations et les moyens de subsistance de populations déjà confrontées à la pauvreté, aux conflits et au manque de ressources publiques.

L’est de la République démocratique du Congo, d’où est originaire une partie de la famille d’Isimbi, connaît l’une des crises de déplacement les plus graves d’Afrique. Les conflits armés ont forcé des millions de personnes à quitter leur foyer, tandis que la concurrence pour les terres et les ressources complique les efforts pour rétablir la sécurité.

Les causes du déplacement varient, mais ses conséquences se ressemblent. Des personnes perdent leurs moyens de subsistance, des familles sont séparées et beaucoup se demandent où elles pourront reconstruire leur vie en sécurité.

« La vie de réfugié est marquée par le déplacement, par la lutte pour vivre dans la dignité, pour rester en vie, pour avoir le droit de vivre quelque part parce qu’on n’est plus en sécurité chez soi », a-t-elle dit.

Isimbi s’inquiète aussi des projets miniers et d’exploitation des énergies fossiles, qui peuvent déraciner des populations, dégrader l’environnement et attiser les tensions autour de l’accès à la terre et du partage des bénéfices. Ces questions deviennent plus pressantes à mesure que croît la demande de minerais utilisés dans les véhicules électriques, les batteries et les technologies liées aux énergies renouvelables.

La RDC est un important fournisseur de cobalt. La Zambie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud possèdent d’importants gisements de cuivre, de lithium, de métaux du groupe du platine et d’autres minerais. Les gouvernements africains cherchent à attirer des investissements pour transformer davantage de ces minerais sur place, développer des industries manufacturières et créer des emplois. Une grande partie de la valeur générée par les ressources du continent continue cependant de lui échapper.

À la COP31, le rôle de l’Afrique dans la transition énergétique est lié aux débats sur le financement de l’action climatique et sur le rythme auquel les pays en développement devraient abandonner les énergies fossiles. Un projet d’accord diffusé le 16 novembre propose de porter le financement annuel de l’adaptation dans les pays en développement à au moins 120 milliards de dollars américains d’ici à 2035. Il fixe aussi l’objectif de porter la part de l’électricité dans la consommation mondiale d’énergie à 35 % d’ici à la même échéance.

Les deux propositions font toujours l’objet de négociations. Pour de nombreux pays africains, élargir l’accès à l’électricité, construire des réseaux de transport électrique, protéger les populations contre les catastrophes climatiques et développer de nouvelles industries nécessiteront des investissements supérieurs à ce qu’ils peuvent actuellement mobiliser.

Pour Isimbi, les richesses minières de l’Afrique devraient donner au continent plus de poids dans la définition des conditions de la transition.

« Le monde se tourne vers l’Afrique parce que c’est nous qui détenons les ressources », a-t-elle dit.

Elle veut que les communautés africaines aient davantage leur mot à dire sur la gestion de leurs terres, de leur eau et de leurs minerais, en particulier lorsque des entreprises internationales proposent des projets susceptibles d’affecter les moyens de subsistance des populations locales.

Isimbi estime que les jeunes Africains peuvent peser sur ces décisions. Des millions d’entre eux arrivent à l’âge adulte et cherchent à se former et à travailler, alors que le changement climatique exerce une pression sur l’agriculture, les infrastructures et les finances publiques. Elle y voit la possibilité de bâtir des mouvements capables d’influer sur les politiques économiques et environnementales, en s’inspirant des générations qui se sont mobilisées lors des luttes pour l’indépendance en Afrique.

Son propre engagement est né de ses études et de son travail de mobilisation sur le terrain. Après avoir quitté l’Afrique du Sud pour étudier au Canada, elle a participé à des campagnes pour la justice environnementale et raciale. Sa biographie publiée par la Fondation Laidlaw fait état de plus de neuf années de mobilisation, dont des campagnes de désinvestissement dans les énergies fossiles et des actions de solidarité avec des communautés autochtones et africaines qui défendent leurs terres et leurs ressources en eau.

En 2023, Starfish Canada l’a classée parmi les 25 jeunes de moins de 25 ans qui se distinguent par leur engagement pour l’environnement. En 2025, elle a été sélectionnée pour le programme Abundance Fellowship. À l’Université de Toronto, ses recherches de troisième cycle portent sur la transition de l’Afrique du Sud vers une économie plus verte et sur ses implications pour le développement et l’accès à la terre, aux ressources et aux débouchés économiques.

Isimbi s’appuie aussi sur les récits liés à l’environnement pour rapprocher les communautés africaines séparées par la migration et les déplacements. Elle a fondé Archive the Diaspora pour préserver la mémoire des liens entre ces communautés et leur environnement, et pour soutenir la mobilisation des personnes d’ascendance africaine. Grâce au Miriam Makeba Environmental Youth Program, de jeunes Noirs explorent leur histoire, celle de leurs communautés et les liens qu’ils entretiennent avec leur environnement.

L’intérêt d’Isimbi pour les récits remonte à son enfance en Afrique du Sud. Les membres de sa famille entretenaient son lien avec la région des Grands Lacs en lui racontant les lieux et les communautés qu’ils avaient quittés.

« C’est grâce aux histoires que j’ai entendues à table que je sais qui je suis et d’où je viens, d’Afrique de l’Est », se souvient-elle.

Elle voit des parallèles avec le vécu d’autres personnes d’ascendance africaine dont l’histoire a été marquée par l’esclavage, les migrations forcées et des déplacements transfrontaliers plus récents.

À la COP31, ces liens nourrissent son combat pour une meilleure représentation dans les négociations climatiques. Isimbi est coordinatrice régionale de la Coalition mondiale des personnes d’ascendance africaine pour la justice climatique, qui dit réunir plus de 200 organisations dans plus de 50 pays. La coalition souhaite que les personnes d’ascendance africaine soient reconnues comme groupe d’observateurs officiel au titre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Ses membres estiment que les communautés touchées par les déplacements historiques, les inégalités raciales et les injustices environnementales ont besoin de leur propre espace de représentation. Cette reconnaissance leur donnerait un cadre officiel pour se mobiliser et défendre leurs revendications dans le processus climatique de l’ONU. Les décisions issues des négociations resteraient du ressort des gouvernements.

« La reconnaissance des personnes d’ascendance africaine comme groupe officiel nous donne, en tant que communautés d’ascendance africaine, une place dans ces salles », a déclaré Isimbi.

Cette campagne intervient alors que les gouvernements peinent à s’accorder sur la manière d’acheminer les financements climatiques vers les populations vulnérables.

Le 17 novembre à Antalya, les négociateurs restaient divisés sur le financement de l’adaptation, la sortie des énergies fossiles et la portée des nouveaux programmes climatiques. Certains pays réclament davantage de soutien financier, tandis que d’autres hésitent à prendre de nouveaux engagements. Les organisations de la société civile demandent quelle influence les populations les plus touchées par le changement climatique peuvent exercer sur les décisions qui déterminent leurs moyens de subsistance.

Lors de la conférence de presse du 12 novembre, Isimbi a pris la parole aux côtés de Greta Thunberg, de la militante autochtone australienne Rikki Dank, du parlementaire népalais Sagar Dhakal et du militant palestinien pour le climat Mohammad Usrof. Ils ont évoqué des questions allant de l’extraction des énergies fossiles et de la destruction de l’environnement aux conflits et aux déplacements de population.

« Nous ne sommes plus isolés, chacun dans son coin. Nous voyons les enjeux, nous voyons les problèmes », a confié Isimbi à bird story agency, en évoquant la coopération croissante entre les mouvements de jeunesse.

Isimbi attribue son engagement à la solidarité des Sud-Africains et des autres migrants africains qui ont soutenu sa famille pendant ses années d’exil en Afrique du Sud. Cette expérience continue de guider son travail de mobilisation et ses attentes à l’égard des négociations climatiques.

« Si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à leur engagement, à leur soutien et à leur solidarité envers ma famille », a-t-elle dit.

Isimbi doute que la COP31 puisse, à elle seule, apporter les changements dont les populations ont besoin. Elle rappelle que les déplacements se poursuivent au Soudan et que les conflits continuent dans l’est de la RDC.

Elle tourne déjà son regard vers Addis-Abeba, où l’Éthiopie doit accueillir la COP32 l’an prochain. Le sommet ramènera les négociations climatiques en Afrique et donnera aux gouvernements et aux organisations de la société civile une nouvelle occasion de réclamer des mesures plus ambitieuses en matière de financement, d’adaptation et de développement.

Isimbi veut que les communautés mettent à profit les mois qui précèdent le sommet pour s’organiser et faire comprendre à leurs dirigeants qu’ils devront rendre des comptes sur leurs décisions.

« Le vrai travail se fait chez nous, au sein de nos communautés, en construisant notre pouvoir d’agir à partir de la base. »