La situation humanitaire reste préoccupante sur le site des déplacés de la CECA 20, à Mambasa-centre, dans la province de l'Ituri. Selon le comité de gestion du site, onze personnes déplacées, dont sept enfants, sont décédées au cours des trois dernières semaines en raison des conditions de vie précaires qui prévalent dans ce camp.

Installées sur le site de la CECA 20 depuis plusieurs années après avoir fui les exactions des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), des milliers de personnes déplacées font face à de graves difficultés.

Le manque de nourriture, l'accès limité aux soins de santé, les abris délabrés ainsi que la saturation des installations sanitaires exposent quotidiennement les familles à de nombreux risques, a rapporté mercredi 18 novembre le comité de gestion de ce site.

D'après les responsables du site, l'insécurité persistante causée par l'activisme des ADF aggrave davantage leur situation. Craignant pour leur sécurité, de nombreux déplacés ne peuvent plus accéder aux champs, leur principale source de subsistance. Cette situation accentue l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité des ménages.

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Face à cette crise, la vice-présidente du site, Masika Faida, lance un appel urgent aux autorités et aux organisations humanitaires afin qu'une assistance soit apportée aux familles sinistrées.

Elle affirme que les déplacés installés sur ce site n'ont jamais bénéficié d'une aide humanitaire significative depuis leur arrivée il y a quatre ans.

Les interventions humanitaires demeurent limitées dans le territoire de Mambasa en raison de l'insécurité persistante. Cette contrainte réduit l'accès des acteurs humanitaires aux populations affectées et complique la mise en oeuvre des programmes de secours, laissant des milliers de déplacés dans une situation de grande précarité.