Le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a clôturé le 15 novembre 2026 une tournée dans les provinces du Kwango et du Kwilu afin d'évaluer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et de rapprocher la justice des populations. En séjour à Idiofa, dans le Kwilu, il a mis en évidence plusieurs difficultés affectant l'accès à la justice, notamment l'éloignement des juridictions, l'insuffisance des magistrats, le mauvais état des routes et le manque de moyens de fonctionnement.

Selon le ministre, ces contraintes illustrent les défis d'une justice encore peu accessible dans plusieurs territoires de l'intérieur du pays, où les populations doivent souvent parcourir de longues distances pour accéder aux services judiciaires.

Au cours de sa visite, Guillaume Ngefa a échangé avec les agents de l'État, les autorités administratives et les responsables judiciaires afin de recueillir leurs préoccupations.

Les discussions ont notamment porté sur les conditions de travail, les rémunérations et les difficultés opérationnelles auxquelles font face les services judiciaires dans les zones rurales.

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Le ministre a assuré que ces préoccupations seraient transmises aux instances gouvernementales compétentes pour examen.

Les conditions carcérales également abordées

À la prison centrale d'Idiofa, le Garde des Sceaux a rencontré plusieurs détenus afin de s'informer sur leurs conditions de détention et sur les lenteurs observées dans le traitement de certains dossiers judiciaires.

À cette occasion, il a rappelé que la justice devait demeurer un service public au service des citoyens et du respect des droits fondamentaux.

« La justice ne doit jamais être perçue comme un instrument de répression, mais comme un service public garant des droits et de la dignité humaine », a-t-il souligné.

Il a également plaidé pour une politique pénitentiaire davantage orientée vers la rééducation et la réinsertion sociale des détenus.

Conflits fonciers et respect de la loi

Les échanges ont aussi porté sur la gestion des conflits fonciers, une problématique récurrente dans plusieurs territoires du Grand Bandundu.

Le ministre a insisté sur la nécessité de faire respecter les lois de la République par tous les acteurs, y compris dans l'exercice des responsabilités coutumières.

À l'issue de cette étape de sa tournée, Guillaume Ngefa a réaffirmé sa volonté de lutter contre ce qu'il qualifie de « désert judiciaire » dans certaines parties du pays.

Selon lui, la priorité du gouvernement est de garantir un accès équitable à la justice pour tous les citoyens, y compris ceux vivant dans les territoires les plus éloignés des grands centres urbains.