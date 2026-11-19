La route nationale numéro 31 (RN31), qui relie Kindu aux territoires de Kailo, Punia et Lubutu, est dans un état de dégradation avancé, paralysant les activités socio-économiques locales. La société civile Forces vives de Lubutu exige une réhabilitation urgente de cet axe pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Son président, Mutoro Mumbere, dénonce une situation devenue insupportable.

La RN31, véritable poumon économique de ces entités du Maniema, est aujourd'hui au coeur des inquiétudes. Pour la société civile de Lubutu, la population paie ses taxes, mais ne bénéficie d'aucune amélioration visible de cette infrastructure.

Son président, Mutoro Mumbere, déplore la dégradation totale de cette route :

" La situation est devenue dramatique et insupportable. Cette route est la seule artère qui relie le chef-lieu de la province du Maniema et les territoires de Lubutu, Punia et Kailo. C'est le poumon socio-économique de ces derniers mais enclavé, isolé comme une île. Le peuple paye les taxes mais rien n'est fait sur terrain causant d'énormes conséquences de la vie humaine."

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Face à cette situation, la structure citoyenne formule trois principales exigences :

la réhabilitation urgente avant que l'article 26 de la Constitution ne soit appliqué et la désobéissance fiscale.

constituer une équipe de la planification, suivi et évaluation de ces travaux.

constituer une équipe de maintenance de la route par tronçon qui sera là pour l'entretien des parties endommagées et payée par le gouvernement provincial.

Pour la société civile de Lubutu, il ne s'agit plus d'une simple revendication, mais d'une urgence pour la survie économique et sociale de plusieurs territoires du Maniema. Elle attend désormais des actes, car, comme le rappelle son président : la route, c'est la vie.