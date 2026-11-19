Le TP Mazembe féminin, vainqueur de la Ligue des champions féminine de la CAF 2024 et troisième de l'édition 2025, représentera la République démocratique du Congo lors de la première édition de la Coupe du monde des clubs féminine de la FIFA, prévue en janvier 2028 aux États-Unis.

Cette qualification a été rendue possible à la suite du sacre du club marocain de l'AS FAR, vainqueur de la Ligue des champions féminine de la CAF 2026 après sa victoire (3-1) face aux Mamelodi Sundowns Ladies d'Afrique du Sud, dimanche à Ismaïlia, en Égypte.

Le triomphe de l'AS FAR a eu un impact direct sur le club lushois. En effet, l'Afrique disposera de trois représentants lors de cette première édition mondiale. Grâce à ce système de qualification, le TP Mazembe, sacré champion d'Afrique en 2024, décroche lui aussi son billet pour cette prestigieuse compétition qui réunira les meilleures équipes féminines de la planète.

Pour le club de Lubumbashi, cette qualification constitue une nouvelle reconnaissance de son ascension sur la scène continentale. Le titre africain remporté en 2024 avait déjà marqué l'histoire du football féminin congolais en offrant à la RDC son premier sacre majeur au niveau des clubs dans cette catégorie.

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La participation du TP Mazembe à la Coupe du monde des clubs féminine offrira aux joueuses congolaises l'occasion de se mesurer aux meilleures formations d'Europe, d'Amérique et d'Asie, tout en renforçant la visibilité internationale du football féminin de la RDC.

De son côté, l'AS FAR poursuivra son parcours international dès le mois prochain à l'occasion du deuxième tour de la Coupe des championnes de la FIFA 2027. Le club marocain tentera d'obtenir sa qualification pour la phase finale prévue à Miami, aux États-Unis.

Pour les supporters des Corbeaux de Lubumbashi, l'attention est désormais tournée vers janvier 2028, avec la perspective de voir le TP Mazembe défendre les couleurs de la RDC sur la plus grande scène mondiale du football féminin des clubs.

Après l'équipe masculine en 2010, les joueuses du TP Mazembe écrivent à leur tour une nouvelle page de l'histoire du football congolais en devenant la première équipe féminine du pays à se qualifier pour une Coupe du monde des clubs.