Les travaux de réhabilitation de l'Hôpital général de référence de Kikwit 1, dans la province du Kwilu, progressent à un rythme soutenu, a constaté mardi 17 novembre, le ministre d'État en charge des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda. À terme, la capacité d'accueil de cet établissement passera de 150 à 650 lits, tandis que sa morgue pourra recevoir 90 corps, contre seulement 9 auparavant.

Au cours d'une visite d'inspection des chantiers dans l'espace Bandundu, le ministre d'État en charge des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, accompagné du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), a évalué l'état d'avancement du projet de modernisation de l'Hôpital général de référence de Kikwit 1 financé dans le cadre du programme de coopération sino-congolais.

Cette transformation marque un tournant majeur pour le système de santé de la région. Sur les onze bâtiments existants, hérités de l'époque coloniale, le projet prévoit la construction de 17 nouveaux bâtiments destinés à renforcer considérablement les capacités de prise en charge des patients. Les travaux comprennent également l'aménagement de 500 mètres de voirie intérieure ainsi que la construction d'une voie d'accès de près de 1,5 kilomètre afin de faciliter l'accès à l'établissement.

Selon les autorités, cette modernisation vise à doter Kikwit d'une infrastructure hospitalière répondant aux besoins croissants de la population et aux standards modernes de prise en charge médicale.

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La visite du ministre s'inscrit dans une mission plus large d'évaluation des infrastructures dans l'espace Bandundu. La veille, John Banza Lunda s'était rendu sur le chantier de l'axe routier Petit-Kasaï-Bulungu, une route de 60 kilomètres désormais entièrement ouverte à la circulation.

À la base-vie de l'entreprise Sinohydro 14, le directeur provincial de l'ACGT au Kwilu a indiqué que les travaux d'amélioration de la praticabilité seront prochainement achevés. Cette étape permettra à l'entreprise d'entrer dans la phase d'entretien de la route, en attendant le lancement des travaux définitifs.

Quelques jours auparavant, dans la province du Kwango, le ministre avait également procédé au lancement des travaux de lutte contre l'érosion et de modernisation de la voirie urbaine de la ville de Kenge, réaffirmant ainsi la volonté du gouvernement d'accélérer l'amélioration des infrastructures routières et sociales dans le Grand Bandundu.