À Kinshasa, plusieurs passerelles piétonnes situées sur le boulevard Lumumba sont progressivement détournées de leur vocation initiale. Construites pour faciliter la traversée des piétons et réduire les risques d'accidents de circulation, certaines sont aujourd'hui occupées par des vendeurs ambulants et des personnes sans abri.

Cette situation est notamment observée sur la passerelle de Pascal, située entre les communes de Kimbanseke et Masina, ainsi que sur celle du marché de la Liberté, communément appelée « Wenze ya Bitabe », entre les communes de Masina et N'Djili.

Des usagers dénoncent une occupation qui compromet la sécurité et la fonction première de ces infrastructures. L'un d'eux explique :

« On trouve sous ces passerelles des endroits devenus des lieux d'habitation pour les sans-abris. Il y a aussi un marché qui s'est installé. Faire de cet endroit un marché représente également un risque, parce que c'est avant tout un passage destiné à faciliter la traversée des piétons et non un lieu public de commerce. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Certains passants affirment éviter ces passerelles en raison de mauvaises odeurs qui s'en dégagent et préfèrent traverser directement la chaussée malgré les dangers que cela comporte.

« Nous préférons traverser directement par le boulevard, parce que là-haut, il y a des vendeurs, certains y dorment et ça sent vraiment mauvais. C'est la raison pour laquelle nous préférons traverser par le bas. Ce n'est pas un marché, c'est une passerelle destinée à la traversée. Il faut aussi leur trouver des marchés appropriés. »

De leur côté, les vendeurs justifient leur présence par la recherche de clients et le manque d'espaces commerciaux adaptés. « Nous n'avons pas de marché convenable. C'est pourquoi nous venons ici pour avoir plus de clients, parce que les gens passent par ici », explique une vendeuse.

Sur ces passerelles, les commerçants proposent divers articles, notamment des vêtements pour enfants, des brosses à dents et d'autres produits de consommation courante. On y rencontre également des vendeuses de bananes et d'arachides ainsi que des photographes.

La transformation progressive de ces ouvrages en marchés improvisés et en lieux d'hébergement suscite des préoccupations parmi les usagers. Ces derniers appellent à des solutions permettant à la fois de préserver la sécurité des piétons et de répondre aux besoins des vendeurs concernés.