Minsk — La deuxième session de la Commission mixte algéro-biélorusse pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique, tenue mercredi à Minsk (Biélorussie), a été sanctionnée par la signature de conventions bilatérales dans les domaines de la mécanisation agricole et des industries agroalimentaires.

La cérémonie de signature a été conjointement présidée par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sid Ali Khaldi, et du ministre biélorusse de la Réglementation antimonopole et du Commerce, Aleksandr Yakovchits.

Dans ce cadre, un mémorandum d'entente a été signé entre la société de matériel de récolte "Sambo Algérie", basée dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, et la société biélorusse "Gomselmash" spécialisée dans le domaine de la fabrication de moissonneuses-batteuses, portant sur l'étude du développement et de la production en Algérie de moissonneuses-batteuses autonivelantes, adaptées aux terrains en pente et aux reliefs accidentés.

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Un autre mémorandum d'entente a été signé entre l'entreprise publique économique de fabrication de tracteurs "Etrag" et l'usine de Minsk de fabrication de tracteurs agricoles de forte puissance, visant le montage en Algérie de tracteurs de marque "Belarus", avec l'intégration progressive de leurs composants au niveau national.

Par ailleurs, le groupe laitier "Giplait" et la société biélorusse "Bellakt" ont signé un nouveau document de coopération portant sur la fabrication de lait infantile en Algérie. Ce document marque une étape avancée dans leur partenariat et définit les modalités du passage de la phase d'engagement de principe à celle de la concrétisation sur le terrain, en vue de faire avancer le projet de réalisation d'une unité de production de cette matière stratégique en Algérie.

Un procès-verbal des travaux de cette session a été signé, lequel définit un programme opérationnel de coopération dans les secteurs prioritaires.

Dans son allocution prononcée à l'issue de la cérémonie de signature, M. Khaldi a souligné l'importance des accords conclus qui permettront de faire passer la coopération bilatérale du stade des intentions à celui des projets concrets, aussi bien dans le domaine de la mécanisation agricole que dans celui des industries agroalimentaires.

Le ministre a également salué le climat positif ayant marqué les travaux de cette session ainsi que la convergence des vues qui y a prévalu, reflétant "la qualité exceptionnelle des relations d'amitié et de coopération unissant l'Algérie et la Biélorussie, soutenues en permanence par la volonté politique des dirigeants de nos deux pays, laquelle constitue un puissant moteur pour les hisser au niveau de leurs aspirations légitimes, au service des objectifs communs des deux peuples amis".

De son côté, le ministre biélorusse s'est félicité des résultats obtenus à l'issue des travaux de cette session, affirmant que les accords signés entre les deux pays ouvrent de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat dans d'autres domaines, notamment celui de l'importation de produits agricoles algériens.