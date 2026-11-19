Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 18 novembre 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré leur quatrième journée de baisse ininterrompue.

L'indice BRVM Composite a ainsi connu une régression de 0,34% à 500,95 points contre 502,68 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en baisse de 0,02% à 243,09 points contre 243,13 points précédemment.

Pour sa part, l 'indice BRVM Prestige s'est replié de 0,22% à 187,78 points contre 188,19 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il enregistre une baisse de 0,53% à 348,27 points contre 350,14 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) connait une variation négative de 0,35 % à 201,88 points contre 202,58 points la veille.

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La valeur totale des transactions s'est établie à 1,379 milliard de FCFA contre 2,402 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 1,023 milliard.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 19 644,672 milliards de FCFA contre 19 712,808 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 68,136 milliards.

Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 1,004 milliard de FCFA, à 13 437,215 milliards de FCFA contre 13 438,219 milliards de FCFA le 17 novembre 2026.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SODE Côte d'Ivoire (plus 6,61% à 12 260 FCFA), Solibra Côte d'ivoire (plus 6,09% à 41 900 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 4,86% à 17 250 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 4,65% à 2 700 FCFA) et BOA Sénégal (plus 4,42% à 8 145 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 40 980 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,19% à 1 935 FCFA), BOA Niger (moins 6,46% à 4 200 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 6,40% à 1 900 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,17% à 3 500 FCFA).