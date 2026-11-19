Avec la convocation de Ziyad Baha, Ibrahim Rabbaj et Ismail El Aoud dans le compartiment offensif, le sélectionneur national Ahmed Kantari a fait le choix judicieux de mettre en jeu les joyaux offensifs des Lionceaux de l'Atlas pour rivaliser avec les équipes dans un groupe H relevé.

Avec le choix porté sur ces trois jeunes talents, l'équipe nationale entame le prochain Mondial au Qatar (19 novembre-13 décembre) avec des certitudes et un arsenal redoutable. Si l'identité de jeu des Lionceaux de l'Atlas fait la part belle à une discipline tactique collective, c'est l'étincelle individuelle de ces jeunes prodiges qui transforme ce groupe en une véritable machine à créer des occasions. Au centre de ce dispositif, les trois profils incarnent l'ambition, la technicité et la modernité du football marocain.

Fer de lance de cette génération, l'attaquant de l'Olympique de Marseille (OM), Ziyad Baha, s'est imposé comme un buteur insatiable. Auteur de 14 réalisations en seulement 9 apparitions avec les U19 de l'OM, Baha est un attaquant complet, dont le profil technique allie une présence athlétique dans la surface de réparation à une finesse de touche qui lui permet d'orienter le jeu vers le but. Au sein des Lionceaux de l'Atlas, il offre une animation offensive pour libérer des espaces, tout en conservant cet instinct pour conclure les mouvements collectifs en réalisation.

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Aux côtés de Baha, Ibrahim Rabbaj, l'ailier de Chelsea, est un véritable phénomène de précocité aux statistiques affolantes dans les catégories de jeunes en Angleterre. Imprévisible et détonateur de l'équipe, Rabbaj excelle dans le un-contre-un et s'impose comme l'un des meilleurs dribleurs de sa génération et un créateur d'espaces pour faire circuler le ballon vers le filet adverse. Sa capacité à briser les lignes par ses percussions et à offrir des passes décisives lumineuses dans le dernier tiers en fait le chef d'orchestre de l'attaque marocaine, capable de transformer la moindre transition en occasion franche.

Ce duo offensif de choc des Lionceaux de l'Atlas est assorti d'une autre pépite marocaine, Ismail El Aoud, qui évolue en Espagne et plus précisément dans les rangs de Valence. Doté d'une excellente technique et d'une belle percussion offensive, le jeune Ismail El Aoud a fait le choix fort de représenter les couleurs du Maroc sur la scène internationale. Son parcours formateur, passé par le SD Huesca avant de rejoindre le prestigieux club de Valence, témoigne d'une progression linéaire et d'un potentiel indéniable pour le haut niveau.

Sous le maillot des Lionceaux de l'Atlas, El Aoud s'est rapidement imposé comme un élément incontournable de l'attaque marocaine.

Son talent a véritablement explosé aux yeux du grand public lors de la Coupe du monde U17 au Qatar en 2025, lors des huitièmes de finale face au Mali, une rencontre décisive où le jeune attaquant a livré une prestation magistrale en inscrivant un doublé retentissant, propulsant le Maroc vers la qualification et décrochant logiquement le trophée d'Homme du match.

Avec de telles performances dans les grands rendez-vous, El Aoud incarne fièrement la nouvelle génération dorée appelée à construire l'avenir de l'équipe nationale A.

Entre l'instinct de buteur de Ziad Baha, la percussion d'Ibrahim Rabbaj et la vision de jeu d'Ismail El Aoud, la relève offensive marocaine s'annonce redoutable et taillée pour briller sur la scène internationale.