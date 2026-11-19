La production mondiale de céréales devrait rester élevée en 2026, selon les prévisions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui prévoit cependant une contraction des échanges commerciaux au terme de l'année.

Malgré la baisse attendue, la production mondiale de céréales devrait tout de même atteindre son deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré (2 999 millions de tonnes), a estimé l'agence onusienne.

Cette baisse concernerait toutes les principales céréales, la plus marquée devant concerner le blé, tandis que les céréales secondaires ne devraient connaître qu'un léger repli, a-t-elle souligné dans son dernier Bulletin sur l'offre et la demande de céréales, publié récemment.

Selon l'institution, « la production de riz devrait se contracter pour la première fois depuis quatre campagnes: elle reculerait de 2,5% pour s'établir à 552 millions de tonnes, ce qui s'explique en grande partie par la faiblesse des marges des producteurs et les conditions météorologiques défavorables liées au phénomène El Niño ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A l'inverse, la FAO estime que l'utilisation mondiale de céréales en 2026-2027 devrait augmenter de 0,2% par rapport à 2025-2026 et s'établir à 2 971 millions de tonnes.

Compte tenu de l'accroissement des stocks de blé attendu en Fédération de Russie et en Ukraine, l'institution s'attend à une augmentation des stocks mondiaux de céréales de 17,2 millions de tonnes (1,8%) d'ici à la fin des campagnes de 2027. Ainsi, « le rapport stocks/utilisation de céréales au niveau mondial devrait s'établir à 32,4 pour cent, soit un niveau légèrement supérieur à celui de la campagne précédente », a-t-elle indiqué.

L'organisation estime en revanche que les échanges internationaux de céréales devraient diminuer de 3,3% en 2026-2027 et se chiffrer à 507,7 millions de tonnes. Ce recul s'explique principalement par la chute de 8,6% des échanges de blé, étant donné que les expéditions de tous les principaux exportateurs devraient reculer en raison de problèmes d'approvisionnement ou de contraintes logistiques.

Selon l'agence, « la production céréalière totale des pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) devrait atteindre environ 126,5 millions de tonnes en 2026, soit près de 2% de plus que le niveau de 2025 et que la moyenne quinquennale ».

Cette hausse s'explique principalement par la forte reprise de la production prévue en Asie, en particulier au Proche-Orient, tandis que la production des PFRDV africains devrait rester proche de la moyenne.

Pour rappel, les données réunies par l'agence montrent que l'indice FAO des prix des céréales a cédé 4,5% par rapport à son niveau de septembre.

Dans le détail, « les prix mondiaux du blé ont baissé après quatre hausses mensuelles consécutives, ce qui s'explique surtout par une demande internationale atone et par une amélioration des perspectives de production, notamment en Argentine ». D'après la FAO, les anticipations d'un allègement des contraintes pesant sur les flux d'exportation en provenance de la mer Noire ont également contribué au recul des prix.

Les cours internationaux du maïs ont eux aussi fléchi, sous l'effet de la pression liée aux récoltes aux États-Unis d'Amérique, de l'abondance de l'offre prévue dans les principaux pays exportateurs d'Amérique du Sud et de nouvelles perspectives d'apaisement des tensions dans la région de la mer Noire, a-t-elle poursuivi.

En revanche, l'indice FAO des prix de tous les types de riz a gagné 1,6% en octobre 2026, car les retards de récolte dans certains pays exportateurs de riz sont venus s'ajouter à la pression haussière exercée par les conditions météorologiques défavorables et l'augmentation des coûts.