Des dizaines de sites internet grand public tels ceux de la BBC, Ikea, HSBC ou CNN ont été visés par une cyberattaque destinée à récolter des données financières personnelles d'utilisateurs, rapporte mardi la plateforme de surveillance Report URI.

Les pirates sont passés par le site de marketing assisté par intelligence artificielle (IA) Optimizely, qui permet aux entreprises de tester des améliorations et de créer de nouveaux contenus. Ils ont ajouté un programme dans les projets de clients développés sur la plateforme Optimizely. Ce code avait notamment pour but de collecter des données de cartes bancaires et de comptes de cryptomonnaies, selon Report URI. Dans un message posté mardi sur son site, Optimizely a confirmé avoir connu plus tôt dans la journée un « incident de sécurité » et le mode opératoire, mais pas l'objectif poursuivi par les programmeurs malveillants.

La start-up a indiqué avoir comblé la faille qui avait permis l'inscription de code sur la plateforme et assuré que toutes les instructions ajoutées par les pirates avaient été effacées. Report URI a observé que le code malveillant avait bien été retiré des fichiers infectés. Selon Scott Helme, fondateur de Report URI, le butin des pirates s'est limité à environ 7.000 dollars.