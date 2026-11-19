Le Lois Lagesse Trust Fund accompagne les personnes aveugles et malvoyantes de l'école jusqu'à l'université. Mais la production de livres en braille ne repose que sur une seule personne, les équipements coûtent cher et le goût de la lecture reste difficile à transmettre.

À Maurice, l'accès à l'éducation et à la lecture des personnes aveugles et malvoyantes passe en grande partie par des institutions spécialisées comme le Lois Lagesse Trust Fund. L'apprentissage y commence très tôt. «L'apprentissage commence dès le pré-primaire, où les enfants développent leur perception tactile en manipulant des objets du quotidien», explique Robeensing Baboolall, président de l'institution, lui-même aveugle.

Les enfants intègrent ensuite le cursus scolaire classique, de la première à la sixième année, avec des livres en braille et des enseignants ayant reçu une formation spécialisée. L'institution transcrit et imprime aussi des documents en braille, ce qui permet de poursuivre les études jusqu'à l'université.

Cette mission se heurte toutefois à plusieurs difficultés. La production des ouvrages repose sur une seule personne maîtrisant les compétences nécessaires.

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Les équipements, notamment les machines Perkins et les imprimantes braille, sont coûteux et parfois difficiles à réparer, faute de techniciens qualifiés. L'institution lance donc un appel aux personnes disposant de compétences dans ce domaine.

Les enfants, premiers concernés

Transmettre le goût de la lecture aux personnes déficientes visuelles reste un défi. «Si les nouvelles technologies facilitent aujourd'hui l'accès à l'information, elles ne remplacent pas pour autant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en braille», souligne Eddy Nanon, Empowerment Officer à l'École des aveugles du Lois Lagesse Trust Fund.

Le constat est particulièrement préoccupant chez les enfants scolarisés. Selon lui, les difficultés apparaissent dès les premières années, lorsque les bases de la lecture et de l'écriture ne sont pas suffisamment consolidées. Le manque de livres adaptés et de supports pédagogiques accessibles freine aussi leur progression.

Les livres audio et les lecteurs d'écran, comme TalkBack sur smartphone ou JAWS sur ordinateur, facilitent l'accès aux contenus numériques. Mais ils ne doivent pas se substituer à l'apprentissage du braille, surtout chez les jeunes enfants.

Pour ceux qui perdent la vue à l'âge adulte, notamment autour de la cinquantaine, apprendre le braille est un exercice exigeant, qui demande du temps, de la patience et un accompagnement adapté. Au-delà des outils, l'enjeu reste de donner très tôt le plaisir de lire : raconter des histoires aux enfants, les encourager à découvrir les livres, éveiller leur curiosité.

Des «donneurs de voix»

En complément des ouvrages en braille, la bibliothèque Jacques Cantin propose un service de bibliothèque sonore, les Talking Books, destiné aux personnes aveugles, malvoyantes et à celles qui ne peuvent plus lire. Le principe est simple, explique Maryline Seeboruth, Audiobook Librarian : dans une cabine d'enregistrement, des bénévoles, appelés «donneurs de voix», enregistrent des histoires et différents contenus. Autrefois conservés sur cassettes, ces enregistrements sont aujourd'hui transférés sur des clés USB.

Le service fonctionne comme une bibliothèque traditionnelle. Les bénéficiaires s'inscrivent, obtiennent un code et empruntent des supports audio, qu'ils peuvent ensuite échanger contre d'autres enregistrements.

Maurice s'est engagée, à travers la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à garantir l'égalité d'accès à l'éducation. Le défi reste de transformer cet engagement en moyens concrets, pour que le handicap visuel ne soit jamais un obstacle au savoir et à l'autonomie.