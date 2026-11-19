Le Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial (PAM) a adopté, ce mercredi 18 novembre à Rome (Italie), le Plan stratégique de pays (PSP) 2027-2030 de la République démocratique du Congo, chiffré à 2,62 milliards USD. Cette décision marque une nouvelle étape dans la coopération entre le gouvernement congolais et l'agence des Nations unies spécialisée dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.

L'examen et l'adoption de ce document se sont déroulés en présence de la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de la ministre d'État en charge des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Eve Bazaiba.

Le plan adopté est assorti d'un budget de 2,62 milliards de dollars américains et servira de cadre de référence aux interventions du PAM en RDC au cours des quatre prochaines années.

Une réponse à la crise alimentaire et humanitaire

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Lors des échanges, les représentants des États membres du Conseil d'administration ont exprimé leurs préoccupations face à la situation humanitaire en RDC, marquée notamment par les déplacements massifs de populations provoqués par les conflits armés.

L'adoption du PSP est également présentée comme une reconnaissance des priorités défendues par le gouvernement congolais en matière de sécurité alimentaire, de protection sociale et de développement.

Aligné sur le Plan national stratégique de développement (PNSD), le document ambitionne d'articuler davantage les interventions humanitaires avec les politiques publiques de développement afin de favoriser des solutions durables à l'insécurité alimentaire.

Judith Suminwa plaide pour davantage d'investissements dans la résilience

Prenant la parole devant le Conseil d'administration, la Première ministre a appelé à un meilleur équilibre entre les ressources consacrées à l'urgence humanitaire et celles destinées au relèvement des communautés :

« 75,3 % des ressources sont consacrées à la réponse humanitaire d'urgence, contre seulement 3,8 % à l'appui aux filets sociaux pour le relèvement communautaire. Sans affaiblir l'assistance vitale, la RDC demande un rééquilibrage budgétaire conformément au Nexus Humanitaire-Paix-Développement ».

Pour la cheffe du gouvernement, il est indispensable d'investir davantage dans la résilience des communautés afin de limiter la répétition des crises alimentaires et humanitaires.

Un plaidoyer en faveur d'un accompagnement renforcé

En marge de la session, la Première ministre a également rencontré plusieurs partenaires techniques et financiers afin de solliciter leur soutien au nouveau plan stratégique. « Notre ambition est claire : sauver des vies, faire reculer la faim et transformer les crises d'aujourd'hui en perspectives de paix, d'autonomie et de développement pour les générations futures », a-t-elle affirmé.

Le gouvernement considère ce nouveau cadre de coopération comme un outil majeur pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en soutenant la stabilité, la résilience communautaire et le développement socioéconomique du pays.

Les principales priorités du plan

Le PSP 2027-2030 prévoit notamment : l'assistance alimentaire aux populations les plus vulnérables ; la lutte contre la malnutrition ; le renforcement des mécanismes de protection sociale ; l'amélioration de la résilience des communautés ; le développement des systèmes alimentaires durables.

Selon le gouvernement, ce plan s'inscrit dans le deuxième pilier du Programme d'actions du gouvernement consacré aux interventions humanitaires et à la protection des populations.