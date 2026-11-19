La British Chamber of Commerce Mauritius (BCCM) a été lancée ce mercredi 18 novembre à Westminster House, à Floréal, lors d'une réception offerte par le haut-commissaire britannique à l'occasion de l'anniversaire du roi Charles III. Le président de la République, Dharam Gokhool, et le Premier ministre, Navin Ramgoolam, figuraient parmi les quelque 300 invités.

Première structure de ce type à Maurice et dans les îles de l'océan Indien, la Chambre compte quinze membres fondateurs, dont AfrAsia Bank, HSBC, KPMG, PwC et Standard Chartered.

Elle est présidée par Gavin Kaye, avec Philip Tsalikis comme vice-président. Le haut-commissaire britannique, Paul Brummell, en devient le président d'honneur. Il salue «une initiative portée par le secteur privé, à laquelle le Haut-Commissariat est très heureux de s'associer».

La BCCM entend prolonger sur le plan commercial le Partenariat commercial stratégique renforcé (Enhanced Strategic Trade Partnership), signé le 30 juillet 2026 par les deux gouvernements. Cet accord couvre l'économie verte et bleue, la santé, l'éducation, les services financiers et professionnels ainsi que la transformation numérique.

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La Chambre proposera accompagnement, réseautage, conseils pour l'accès au marché et dialogue avec les décideurs publics. Elle accompagne aussi les exportateurs britanniques à Maurice pour le compte du Department for Business, Innovation, Science and Trade.

En 2025, les échanges de biens et de services entre les deux pays ont atteint 2 milliards de livres sterling (environ Rs 126 milliards). Fin 2024, le stock d'investissements directs britanniques à Maurice s'élevait à 1,5 milliard de livres (environ Rs 94 milliards), en hausse de 55,7 % sur un an.