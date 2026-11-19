Plus de 2 200 jeunes leaders issus de plus de 190 pays se sont réunis à Cape Town, en Afrique du Sud, à l'occasion du sommet One Young World 2026, du 3 au 6 novembre 2026. Le sommet a rassemblé de leaders émergents de différents pays, cultures et secteurs afin d'échanger leurs perspectives sur certains des enjeux les plus pressants qui façonnent aujourd'hui la société et l'avenir du monde du travail.

Parmi les participants figurait Kimberly How Young Chen (au centre, sur la photo), Senior Manager en Audit, qui représentait KPMG à Maurice au sein de la délégation KPMG One Africa ainsi que de la délégation mondiale de KPMG, composée de 34 collaborateurs.

Tout au long du sommet, les délégués ont été invités à aller au-delà des échanges et à réfléchir à la manière dont les perspectives et les enseignements acquis pourraient se traduire par des actions concrètes au sein de leurs organisations et de leurs communautés.

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Pour Kimberly, l'un des moments les plus marquants est survenu dès l'ouverture du sommet : «Représenter KPMG à Maurice lors de One Young World 2026 restera pour moi une expérience inoubliable. L'un des moments dont je suis particulièrement fière a été de porter le drapeau mauricien lors de la cérémonie d'ouverture, entourée de jeunes leaders venus du monde entier.»

Cette expérience l'a également amenée à réfléchir au sens du leadership et au rôle que les leaders peuvent jouer dans la création d'opportunités pour les autres. «Le véritable leadership se mesure aux possibilités que nous créons pour les autres. Il m'a amenée à réfléchir à mon parcours chez KPMG, où j'ai eu la chance d'apprendre auprès de leaders qui ont cru en moi, m'ont poussée à me dépasser et m'ont accompagnée dans mon développement. Cette expérience a renforcé ma conviction que le leadership va bien au-delà de la réussite individuelle», explique Kimberly How.

Pour KPMG à Maurice, la participation de Kimberly How témoigne également de l'importance d'offrir aux jeunes leaders des opportunités leur permettant d'élargir leurs perspectives et de mettre leurs expériences internationales au service du cabinet.