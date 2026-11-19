À 42 ans, Shameela Bissessur, résidant à Beau-Bassin, a fait des produits locaux à base de manioc le coeur de son entreprise, 24K Gold Kitchen. Après une carrière dans l'hôtellerie et le marketing, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat pour concilier vie professionnelle et vie familiale, avec l'ambition de développer sa production et de conquérir de nouveaux marchés. 24K Gold Kitchen est le reflet d'un parcours marqué par la persévérance, la créativité et la volonté de valoriser le manioc, un ingrédient qui occupe désormais une place centrale dans ses préparations.

Pendant plus de quinze ans, Shameela Bissessur a travaillé dans le secteur hôtelier après avoir terminé ses études secondaires. Une fois son permis de conduire en poche, elle s'est ensuite orientée vers le marketing, au sein d'entreprises privées, notamment dans le secteur des assurances.

Une aventure qui aura duré cinq ans. Mais «ma vie a complètement changé lorsque ma fille est née», confie-t-elle. Confrontée à la difficulté de concilier son emploi et la garde de son enfant, elle a pris une décision déterminante : quitter son travail pour s'occuper de sa fille, tout en cherchant une nouvelle voie professionnelle.

En passant par les réseaux

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Si cette décision répondait avant tout à une nécessité familiale, elle a également ouvert la voie à un projet entrepreneurial. Désireuse d'apprendre un nouveau métier, elle a commencé à s'intéresser aux femmes entrepreneures et aux possibilités de créer sa propre activité. Son aventure commence modestement.

Au départ, Shameela Bissessur ne prépare que deux sortes de gâteaux. Progressivement, sa gamme s'élargit, avec des chips, des douceurs et des desserts. Aujourd'hui, elle mise particulièrement sur les produits à base de manioc, qui constituent la spécialité de 24K Gold Kitchen. Son adhésion au Women Entrepreneur Council, en 2025, marque une nouvelle étape dans son parcours.

Depuis, elle participe régulièrement aux foires organisées par cette structure dans différentes régions de l'île. Ces rendez-vous lui permettent de présenter ses produits, de rencontrer de nouveaux clients et de faire connaître sa marque.

Au début, toutefois, «il était difficile de faire connaître mes produits», reconnaît-elle. Pour gagner en visibilité, elle a utilisé les réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok et Instagram. Les commandes sont ensuite arrivées progressivement, lui permettant de développer sa clientèle.

Parallèlement, elle a choisi de se spécialiser dans la transformation du manioc. Une formation dispensée par le Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) lui a permis d'apprendre à préparer de nouveaux produits, dont des chips de manioc, de patate douce et des faratas à base de manioc. Elle a également laissé libre cours à son imagination en développant ses propres recettes à base de manioc, notamment des boulettes au fromage et des ounde.

Pour l'entrepreneure, cette capacité à innover constitue un levier essentiel pour se différencier dans un environnement concurrentiel. Elle insiste également sur l'importance de la qualité, de l'accueil et de la relation avec les clients. «Je prépare tous mes produits avec amour», dit-elle. Sourire, disponibilité et maintien d'une relation professionnelle empreinte de convivialité font partie de son approche commerciale.

Objectif : développement

Pour financer ses débuts, Shameela Bissessur a puisé dans ses économies. Elle avait mis de côté environ Rs 25 000, qu'elle a investies dans l'achat de ses équipements. Aujourd'hui, elle a aménagé une petite pièce dans son garage, qui lui sert d'atelier de fabrication.

L'activité prend progressivement de l'ampleur. En plus de sa clientèle fidèle, elle démarche des bureaux à Ébène et fournit également des entreprises qui commandent ses préparations pour leurs employés. Elle reçoit désormais des commandes plus importantes à l'occasion de fêtes, de prières et de réunions familiales.

Mais développer une petite entreprise alimentaire exige des moyens. La hausse du coût de la vie et des matières premières pèse sur les dépenses de production. Malgré ces contraintes, l'entrepreneure affirme vouloir maintenir des prix abordables pour ses clients. Pour franchir un nouveau cap, elle compte sur l'accompagnement du FAREI et de la Development Bank of Mauritius (DBM).

Elle indique qu'une machine destinée à couper le manioc devrait lui permettre d'augmenter son volume de production. À terme, elle espère également voir ses produits distribués dans les supermarchés. Elle prépare, par ailleurs, les démarches nécessaires pour envisager leur exportation vers des marchés européens et africains à partir de l'année prochaine.

Derrière ces projets, Shameela Bissessur nourrit un objectif précis : ouvrir sa propre petite usine de transformation du manioc et recruter pour développer son activité. Elle souhaite ainsi passer d'une production artisanale à une structure capable de répondre à une demande plus importante.

Elle souligne l'importance du soutien reçu de son mari, de ses amis, d'autres femmes entrepreneures, du Women Entrepreneur Council et du FAREI. Leurs conseils et leurs encouragements l'ont aidée à prendre confiance en elle et à croire davantage en sa créativité.

Sans chercher à investir au-delà de ses moyens, elle avance lentement mais sûrement, en fonction de ses capacités et des commandes reçues. Son parcours témoigne d'une volonté de construire une activité durable à partir de ressources limitées, tout en préservant l'équilibre entre ses responsabilités familiales et professionnelles.