Oran — Les travaux du Forum africain sur les politiques des compétences, clôturés mercredi à Oran, ont été sanctionnés par l'adoption, par les représentants des 29 pays africains participants, de la "Déclaration d'Oran sur l'avenir des compétences en Afrique", qui consacre une vision commune visant à renforcer la coopération continentale et à promouvoir la formation et l'enseignement professionnels en tant que leviers de la transformation économique, de la compétitivité et du développement durable, indique un communiqué du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Cette Déclaration définit plusieurs priorités stratégiques, notamment la modernisation des systèmes de formation professionnelle, l'anticipation des métiers d'avenir et l'accompagnement des transitions numérique, technologique et énergétique, ainsi que le renforcement de l'employabilité des jeunes, le soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat et le développement des compétences africaines, en adéquation avec les besoins des économies nationales et les exigences du marché commun africain.

Le document consacre également les concours des métiers en tant qu'outil stratégique de rehaussement des standards de formation et de promotion de l'excellence et de l'innovation. Il préconise, en outre, le renforcement de la coopération africaine dans les domaines de l'échange d'expertises, de la reconnaissance des qualifications et de la mobilité des compétences, ainsi que le développement des centres d'excellence et des partenariats institutionnels, précise la même source.

En vue de traduire les engagements politiques en résultats concrets, la Déclaration prévoit la mise en oeuvre du "Cadre d'action d'Oran 2026-2027", qui repose sur des mécanismes de coordination et de suivi, ainsi que sur la définition des priorités de coopération entre les pays participants, en concertation avec la Commission de l'Union africaine (UA).

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L'adoption de ce document constitue une étape importante dans le renforcement de l'intégration africaine dans le domaine du développement des compétences et conforte la position de l'Algérie en tant qu'espace de dialogue stratégique et d'élaboration d'initiatives à l'échelle continentale, en cohérence avec l'Agenda 2063 de l'UA et la Stratégie continentale pour l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) 2025-2034, souligne le communiqué.

Pour rappel, le Forum africain sur les politiques des compétences s'est tenu en marge des Olympiades africaines des métiers, ouvertes lundi par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad, et qui se poursuivront jusqu'à jeudi, avec la participation de près de 600 stagiaires représentant 18 pays africains, en compétition dans 45 spécialités réparties en six spécialités.