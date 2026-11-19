Le directeur général de l'Agence congolaise des systèmes d'information (ACSI), Lord Marhyno Gandou, a présenté le 17 novembre, à la commission Économie, finances et contrôle de l'exécution du budget (Ecofin) de l'Assemblée nationale, son nouveau rapport sur l'état d'avancement des différents projets de modernisation de l'administration publique.

S'inscrivant dans le cadre du devoir de redevabilité de l'ACSI, l'audition de son directeur général s'est déroulée en présence des bénéficiaires des différentes applications mises en oeuvre. En effet, le gouvernement a confié à l'ACSI, à travers les lois de finances 2025 et 2026, la digitalisation des recettes de service et des recettes de collectivités locales, ainsi que la mise en place de la plateforme Supila (Système d'uniformisation des plaques d'immatriculation et de lecture automatique) et le Système intégré des faits d'état civil (Sifec).

« Après deux années acharnées de travail, la Caisse unique des recettes de service est arrivée à son terme. Il reste juste quelques détails pour que courant 2027, cette caisse aille en production. Idem pour la plateforme dématérialisée des recettes de collectivités locales qui a atteint un niveau très avancé et est prête à pouvoir aller en production courant 2027. Il en est de même pour le Sifec qui est prêt et la plateforme Supila », a annoncé Lord Marhyno Gandou, précisant que l'ACSI a atteint ses objectifs.

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La commission Ecofin a auditionné cette agence au moment où le Parlement est en train d'examiner le budget de l’État, exercice 2027. Le directeur général de l'ACSI connaît l'importance du gendarme financier de l'Assemblée nationale dans l'élaboration des lois de finances. « En 2025, la Commission a reçu l'ACSI pour l'écouter afin de savoir qu'est-ce qui avait été fait et qu'est-ce qui restait à faire. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de revenir envers la commission pour lui dire que nous avons réalisé la mission qu'elle nous nous avait confiée. Il reste quelques détails, mais nous avons besoin que la commission continue à nous soutenir en nous confiant d'autres missions de digitalisation au profit du pays », a-t-il plaidé. Lord Marhyno Gandou a rappelé que la commission Ecofin est également alignée sur la vision du chef de l'État qui a fait de la digitalisation de l'administre publique, l'un des piliers importants de son projet de société, devenu le programme d'action du gouvernement.

Dirigeant la séance de travail, le président de la commission Ecofin de l'Assemblée nationale, Maurice Mavoungou, est revenu sur les raisons de cette audition. « Nous sommes en session budgétaire, qui consiste à examiner le projet de loi de finances de l'année N+1, donc 2027. Pour ce faire, la direction générale de l'ACSI a pensé vouloir passer à la commission pour deux choses : procéder à la présentation du bilan des projets qui lui ont été confiés dans les lois de finances de 2025 et 2026, et parler de l'interfaçage des applications Sydonia et E-TAX. Sur cette base, la commission économie et finances a pensé ne pas la recevoir toute seule », a-t-il précisé en substance.