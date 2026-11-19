Deux hommes soupçonnés d'escroquerie et d'enlèvement ont été arrêtés par les policiers du commissariat d'Alasora, le 17 novembre 2026, à Androndrakely. La veille, le 16 novembre, à Alasora, ils auraient obtenu un boeuf par le biais d'une usurpation d'identité. Leur méfait ne se serait pas limité à cela. Le propriétaire de l'animal aurait également été trompé, puis emmené par l'un des escrocs pour récupérer de l'argent. Au cours de l'enquête, le boeuf a été retrouvé sain et sauf, de même que son propriétaire. Selon les informations communiquées, ce dernier aurait reçu une substance soporifique mélangée à du jus de fruits pendant son déplacement avec les suspects. Il était encore inconscient lorsqu'il a été retrouvé et a été conduit dans un centre de santé.

L'enquête se poursuit à Alasora afin de déterminer si d'autres personnes sont impliquées dans cette affaire. La police lance également un appel aux personnes qui auraient pu être victimes de ces escrocs lors de l'achat de bétail, les invitant à déposer plainte au commissariat d'Alasora. Selon les informations recueillies, les deux hommes auraient déjà été incarcérés pour des faits similaires et seraient des récidivistes. La Police nationale affirme que la lutte contre l'insécurité et la criminalité se poursuit.