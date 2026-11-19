La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a reporté du 25 novembre au 10 janvier 2027 la date limite d'inscription sur la liste électorale. Dans le district de Mahajanga I, la campagne de sensibilisation a été relancée pour inciter les citoyens qui ne figurent pas encore sur la liste à s'inscrire.

Hier, la commission électorale régionale a réuni des responsables d'associations politiques, des chefs traditionnels et religieux ainsi que des chefs de fokontany à la Maison de la culture et de la communication Akory Aly Mangarivotra. Le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, a également assisté à la réunion.

Saïd Jaffar, président de la commission électorale provinciale, a invité les participants à relayer l'appel à l'inscription auprès de leurs membres. Il a rappelé que les citoyens pouvaient se rendre au bureau de leur fokontany ou s'inscrire lors du passage à domicile des agents chargés du recensement.

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La semaine dernière, le point sur les inscriptions a montré que de nombreux citoyens du district ne figuraient toujours pas sur la liste. Dans certains fokontany, des agents de la Commission locale électorale de recensement (CLRE) ont attendu les habitants au bureau du fokontany, faute d'avoir pu effectuer les visites à domicile. Des habitants ont, pour leur part, regretté que certaines visites aient lieu pendant leurs heures de travail.

Le préfet a appelé les responsables d'associations politiques à mobiliser leurs membres. Selon lui, une inscription plus large permettrait de limiter les contestations et les accusations d'exclusion après le scrutin.

Plusieurs participants ont exprimé des réserves sur la fiabilité de la liste. Un responsable politique a affirmé que des personnes décédées y figuraient encore et que des citoyens ayant effectué les démarches d'inscription n'y retrouvaient pas leur nom. Il a également demandé la dissolution de la CENI.

À l'issue de la réunion, les représentants présents se sont engagés à sensibiliser leurs membres à l'inscription.