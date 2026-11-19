La RN10, qui relie Andranovory, dans l'Atsimo Andrefana, à Ambovombe, dans l'Androy, est presque impraticable sur une grande partie de son parcours. Les premières pluies ont particulièrement dégradé les conditions de circulation entre Betioky et Ampanihy. Des véhicules s'embourbent et, par endroits, l'eau monte jusqu'à mi-hauteur des 4x4.

Entre Besely, au croisement de la route de Bezaha, et Ambatry, les véhicules sans quatre roues motrices peinent à franchir les passages boueux. Certains automobilistes doivent pousser leur voiture, tandis que d'autres demandent de l'aide pour la faire remorquer.

Un chauffeur affecté à un projet dans le sud de l'Atsimo Andrefana raconte avoir mis une journée entière pour relier Betioky à Ampanihy, contre moins de cinq heures hors saison des pluies. Selon lui, des embouteillages se forment aux endroits où aucune déviation n'est possible. Son équipe s'est arrêtée pour aider d'autres automobilistes et s'est elle-même retrouvée bloquée à plusieurs reprises.

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Les travaux de réhabilitation d u tronçon entre Andranovory et Ambatry tardent à démarrer. Leur lancement avait été annoncé pour bientôt après une visite sur place de représentants du ministère et de techniciens de l'entreprise titulaire du marché. Avec les premières pluies, la question des conditions de démarrage du chantier se pose désormais.