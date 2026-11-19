Luanda — La réduction de 27 % de la dotation budgétaire destinée au Réseau national à haut débit, dans le cadre du Budget général de l'État (OGE) 2027, découle de l'achèvement d'étapes significatives du projet, a précisé ce mercredi à Luanda le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira.

Cette clarification a été apportée en réponse aux préoccupations exprimées par les partenaires sociaux et les parlementaires, lors de l'examen des propositions d'investissement du secteur pour 2027 au sein des commissions de travail de l'Assemblée nationale (AN).

Mário Oliveira a ajouté que cet avancement est principalement lié à l'installation d'infrastructures en fibre optique.

Le ministre, qui répondait à une question concernant la baisse de 27 % des ressources allouées au haut débit, a expliqué que le projet est entré dans une phase d'exécution nécessitant un effort financier moindre, après l'installation de plus de 3 000 kilomètres de fibre optique et la remise en état de près de 1 000 kilomètres supplémentaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Mário Oliveira, la composante la plus importante du projet, l'installation de câbles en fibre optique, est pratiquement achevée ; la phase d'accès, également appelée « dernier kilomètre », est actuellement en cours.

Le ministre a indiqué que certaines infrastructures sont déjà opérationnelles, notamment dans la province de Bengo, et qu'une extension des travaux est prévue à Lubango (province de Huíla) dans le cadre des actions menées cette année.

Il a ajouté que l'inclusion numérique est également garantie par d'autres solutions technologiques, notamment le projet « Conecta Angola », qui s'appuie sur la transmission par satellite et couvre environ 120 localités du pays, principalement dans des zones non desservies par les opérateurs de téléphonie mobile.

Le ministre a également mis en avant le projet « Ilumina Angola », qui repose lui aussi sur la technologie satellitaire et permet de créer les conditions technologiques nécessaires à la fourniture de services par les opérateurs mobiles dans des localités où l'investissement privé présente une moindre viabilité économique.

Mário Oliveira a réaffirmé que l'expansion des infrastructures numériques, la connectivité, la modernisation des systèmes technologiques, le développement des capacités nationales ainsi que le renforcement des compétences et de la sécurité numériques demeurent parmi les priorités du secteur.

Par ailleurs, il a souligné l'engagement du ministère à garantir une exécution budgétaire plus efficace, rigoureuse et axée sur les résultats, afin que les ressources programmées pour 2027 correspondent aux besoins concrets et aux priorités stratégiques du secteur.

À l'issue de la phase initiale des discussions sur la proposition du Budget général de l'État (OGE) 2027, le document sera examiné et approuvé au sein des commissions de travail spécialisées.