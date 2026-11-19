Tunis — Plus de 160 labels maintenus sur environ 1400 attribués depuis 2018, tel est le bilan de l'évaluation du dispositif « Startup » après le retrait du label aux entreprises qui n'ont pas honoré leurs engagements ou cessé leur activité, a annoncé le ministre des technologies de la communication, Sofiene Hemissi.

Il s'exprimait, tôt jeudi, au palais du Bardo, lors de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts consacrée au budget 2027 de son ministère. Deux critères ont guidé l'évaluation : le respect des engagements et la continuité de l'activité. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la révision du dispositif pour le rendre plus efficace, a-t-il encore expliqué. Selon le ministre, les startups butent notamment sur l'autofinancement, le crédit bancaire et la commande publique.

Il a rappelé que la loi de finances prévoit des lignes de financement, précisant que celles-ci doivent aider les startups à assurer l'autofinancement nécessaire à leur activité et à couvrir leurs besoins quotidiens. De son côté, le ministère travaille avec Smart Capital et la Banque tunisienne de solidarité (BTS), entre autres, pour élargir l'accès aux financements existants. Sur le dossier des marchés publics, Hemissi a annoncé un projet de « Startup Act » et des propositions de révision du décret qui les régit. Ces mesures visent à faciliter la participation des startups à la commande publique et à trouver des formules de collaboration plus souples, a-t-il expliqué.

Un mécanisme d'offres spontanées leur permettrait aussi de soumettre des solutions innovantes de leur propre initiative sans attendre un appel d'offres, a-t-il encore ajouté. Tout en soulignant que le cadre actuel ne prévoit aucun mécanisme clair pour ces initiatives, le ministre a décrit le risque. Il a relevé qu'une startup peut proposer une solution innovante, l'administration l'intègre ensuite dans un appel d'offres public et l'idée originale reste sans protection.

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Il a affirmé que cette révision vise à améliorer les conditions de travail des startups et à faciliter leur contribution aux services et solutions numériques destinés à l'administration et à l'économie nationale.

La révision de ces mécanismes doit donc améliorer les conditions de travail des startups et faciliter leur contribution aux services et solutions numériques destinés à l'administration et à l'économie nationale, selon le ministre des technologies de la communication.