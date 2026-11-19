Tunis — Près de 70% des procédures de copie conforme et de légalisation de signature sans fondement juridique.

Le ministre des technologies de la communication, Sofiene Hémissi, l'a affirmé aux premières heures de jeudi au palais du Bardo, devant la plénière conjointe de l'ARP et du Conseil national des régions et des districts, consacrée au budget de son département. Ce constat découle d'un inventaire des procédures administratives lancé pour supprimer les pièces et conditions superflues et alléger les services rendus aux citoyens. Le ministère le mène avec la Direction générale de la réforme administrative et des études prospectives, rattachée à la présidence du gouvernement dans le cadre de la future plateforme nationale des procédures administratives.

Celle-ci recensera et révisera les procédures de toutes les structures publiques. Face à cette paperasse administrative injustifiée que certaines administrations exigent, Hémissi a indiqué que la révision procèdera à la suppression des conditions inutiles. Il a aussi posé un principe selon lequel, désormais, le citoyen ne fournira plus une pièce que détient déjà une autre administration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le portail national "Dalil" fera foi. Référence officielle unique, il listera les documents requis et les parcours d'accès aux services. Tout en rappelant que les procédures qui n'y figurent pas ne devraient pas être prises en compte, le ministre a exposé la stratégie de la digitalisation. Elle repose sur trois axes, en l'occurrence, numériser les services les plus demandés, interconnecter les administrations, développer les grands systèmes d'information.

Formation et accompagnement des personnes en difficulté avec les outils numériques complèteront le dispositif. Le ministère oeuvre à offrir les services publics par plusieurs canaux dont applications mobiles, internet et maisons des services numériques. Le citoyen serait ainsi en mesure de pouvoir obtenir le même service par le moyen qui lui convient. Le ministre a indiqué que le pays compte déjà 34 maisons implantées avec la Direction générale de la réforme administrative en priorité dans les communes dépourvues d'autres infrastructures de services, annonçant une seconde phase pour étendra le réseau.

Pour Hemissi, la réussite du chantier de la digitalisation ne tient pas aux seules plateformes. C'est aussi une affaire de procédures à revoir en profondeur et d'un changement des méthodes de travail dans les institutions publiques.

La résistance au changement reste l'obstacle majeur, a-t-il fait savoir.

Pour la surmonter, il faut rompre avec les pratiques traditionnelles. Place aux procédures simplifiées et à l'échange de données entre administrations, plutôt que de renvoyer le citoyen chercher des documents que le secteur public possède déjà, a conclu le ministre.