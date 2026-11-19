Tunis — Les outils de contrôle parental aux utilisateurs des services de télécommunications et d'internet en Tunisie seront gratuits, a annoncé le ministre des technologies de la communication, Sofiene Hemissi, tôt jeudi au palais du Bardo.

L'Instance nationale des télécommunications (INT) a tranché en juin dernier. Opérateurs et fournisseurs d'accès à internet doivent fournir ces outils. Hemissi répondait aux députés lors de la séance plénière conjointe de l'assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD) consacrée au budget de la mission des technologies de la communication 2027. "La protection de la famille et de l'enfant dans l'espace numérique est une priorité du ministère", a-t-il déclaré.

Il agit de concert avec les ministères de la justice, de la famille et de la femme, de l'intérieur, ainsi que de la jeunesse et des sports. La technique ne suffit pas, a-t-il poursuivi. Le ministère prépare une vaste campagne de sensibilisation aux dangers qui guettent les enfants sur internet et prévoit des ateliers dans les établissements éducatifs avec le ministère de l'éducation. Tout en soulignant que le rôle des parents reste central, le ministre les a appelés à surveiller l'usage que font leurs enfants des appareils électroniques et d'internet. Les outils techniques seuls ne remplacent pas leur vigilance.

Côté cybersécurité, la Tunisie subit, comme les autres pays, des attaques et des tentatives d'intrusion. Des équipes spécialisées traquent ces menaces 24h/24, a assuré Hemissi. La vigilance ne faiblit pas, a-t-il prévenu. Tout en rappelant que la protection des données personnelles dépasse le cadre des lois et des applications, il a plaidé pour une culture de l'usage sécurisé du numérique. Chacun doit mesurer ce qu'il risque en publiant ses données personnelles et familiales sur les réseaux sociaux.

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Reste le chantier de l'intelligence artificielle (IA). La Tunisie a validé sa stratégie nationale et a commencé à l'appliquer, en s'appuyant sur ses compétences et ses moyens nationaux, a fait savoir le ministre.

Le ministre a mis l'accent sur l'importance de respecter les spécificités culturelles, civilisationnelles et sociales dans le développement des applications d'IA, plaidant pour un contenu fiable, miroir de l'histoire, de la culture et des valeurs de la société tunisienne.