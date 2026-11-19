Tunis — 76 millions de dinars (MD) pour connecter les zones blanches. Le ministère des finances prélèvera cette enveloppe sur le fonds de développement du secteur des technologies de la communication.

Elle doit étendre la couverture aux localités que les engagements des trois opérateurs n'atteignent pas, a annoncé le ministre des technologies de la communication, Sofiène Hemissi.

Il répondait, jeudi à l'aube au palais du Bardo, aux députés réunis en séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD). Cette séance a été consacrée au budget de son département. Le projet repose sur un contrat conclu avec Tunisie Télécom. Les entrepreneurs ont lancé les travaux, une fois levés les retards liés aux autorisations et aux procédures de marchés.

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L'objectif serait bien de réduire la fracture numérique entre les régions et faciliter l'accès aux services de télécommunications et à l'internet. Tout en soulignant que la couverture des agglomérations moyennes et grandes est désormais possible, Hemissi a reconnu que des difficultés persistent. Elles touchent les zones à habitat dispersé et les régions frontalières, montagneuses et désertiques, où la fibre optique et les antennes-relais peinent à arriver.

Pour y remédier, le ministère coordonne avec les départements concernés l'introduction de nouvelles technologies, dont l'internet par satellite. Le projet de loi de finances prévoit d'exonérer de droits de douane certains équipements de connexion satellitaire afin d'en faciliter l'usage. Autre chantier : le réseau en cuivre. Celui-ci sera abandonné avant décembre 2027 au profit de la fibre optique, déployée progressivement.

Rappelant que cette transition exige des financements importants et du temps, le ministre a indiqué que le taux de couverture de la population a dépassé 90%. Les zones restantes constituent un défi à relever.

Sur la qualité de service, le ministère et l'Instance nationale des télécommunications (INT) contrôlent, par des mesures périodiques, le respect des engagements des trois opérateurs. Les licences fixent des seuils. En dessous, des sanctions financières peuvent tomber.

Le terrain complique pourtant la tâche. Hemissi a cité les retards des autorisations municipales, les travaux de terrassement et l'installation des antennes-relais. Des oppositions finissent parfois devant les tribunaux qui ordonnent alors le retrait d'équipements de télécommunications.