TUNIS — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a affirmé que la jeunesse est la priorité des différentes politiques publiques, annonçant une réforme de fond du football tunisien.

S'adressant aux membres de l'assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors de la séance plénière consacrée à son département dans le projet de budget de l'Etat pour 2027, Mourali a rappelé que la situation du football résulte de plus de vingt ans de défaillances constatées par des experts tunisiens et étrangers.

Tout en rappelant que le secteur s'inscrit dans le cadre du processus de réformes amorcé par le président de la République, le ministre a plaidé pour un traitement radical des défaillances constatées et une stratégie à long terme plutôt que de se contenter des solutions conjoncturelles.

Il a cité la nomination d'un directeur national, la relance du centre de formation des jeunes de Bordj Cedria et le lancement de sept centres régionaux de formation de l'élite.

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Ces structures, a-t-il dit, visent à élargir la base de pratique, détecter les talents et les encadrer selon des approches scientifiques.

Pour Mourali, cette réforme en vue exige "patience, suivi et évaluation continue", soulignant la nécessité de réunir les moyens pour que les sélections nationales retrouvent leur compétitivité.

S'agissant de la Fédération tunisienne de football (FTF), il a indiqué que les clubs affiliés ont validé la composition du bureau fédéral élu conformément à la réglementation en vigueur, ajoutant que le ministère suit sa situation administrative et financière et agira légalement en cas de manquement avéré, pour garantir la bonne gestion des deniers publics et la transparence.

Evoquant le bilan des performances sportives nationales, le ministre a affirmé que les sports individuels continuent d'honorer la Tunisie, avec 1.429 médailles internationales au 11 novembre 2026, dont 421 en or, 531 en argent et 477 en bronze. Les sports collectifs, football inclus, eux, ont reculé.

Il a indiqué que les sports individuels reçoivent plus des deux tiers des crédits alloués aux fédérations (67,18%), contre 26,85% pour les sports collectifs.

Pour le handisport, il bénéficiera de 1,8 million de dinars (MD) pour la préparation paralympique, de nouvelles disciplines s'ajouteront à l'athlétisme et à la Boccia, a annoncé le ministre.

Le budget des interventions pour le sport d'élite augmenteront d'environ 25%, à 70,598 MD en 2027 contre 56,340 MD en 2026, à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques.

Volet jeunesse, la stratégie nationale à l'horizon 2035 sert de référence aux structures concernées, a rappelé le ministre, ajoutant que depuis le 24 octobre 2026 un programme national forme des jeunes leaders scolaires à la lutte contre la drogue avec la collaboration des ministères de l'Education, de l'Intérieur, de la Santé et des Affaires religieuses.

Quelque 160 initiatives de jeunes ont été financées à fin 2026. En 2027, les clubs de robotique et d'intelligence artificielle seront renforcés dans les maisons de jeunes.

Mourali a indiqué que le ministère poursuivra également la construction de huit maisons de jeunes, tout comme elle lancera les études pour dix autres et rénovera 46 structures.

Il a affirmé que son département prévoit aussi la reconstruction du stade olympique d'El Menzah et la réhabilitation des stades de Sousse et de Monastir.

Enfin, les contrats d'objectifs seront rétablis avec les associations sportives, et des crédits fixes pour les petites associations sont à l'étude, a promis le ministre de la jeunesse et des sports au terme de son intervention devant les députés.