Tunis — Le ministère des Technologies de la communication s'oriente vers la création d'une structure financière dans le cadre du projet de Banque postale.

Elle offrira des services financiers et bancaires à des conditions facilitées à certaines catégories sociales, au lieu de transformer directement La Poste tunisienne en banque régie par la loi de 2016 sur les banques et établissements financiers. Le ministre des technologies de la communication, Sofien Hemissi, l'a indiqué, tôt jeudi, en répondant aux questions des députés lors de la séance plénière conjointe de l'ARP et du CNRD consacrée au budget de son département. Tout en soulignant que cette option exige un cadre juridique spécifique et un modèle économique pérenne, il a assuré que la structure pourra jouer son rôle social sans compromettre les équilibres financiers.

Abordant le volet des ressources humaines, la Poste prévoit de recruter environ 690 agents en deux temps. Elle achèvera d'abord le concours portant sur 290 postes puis lancera en décembre prochain un nouveau concours pour environ 400 agents. Les épreuves du premier concours sont terminées. Reste la vérification de certaines données avec d'autres organismes publics avant l'annonce des résultats définitifs dans les prochains jours. Le ministère accélère parallèlement les procédures du nouveau concours pour éviter les lenteurs du précédent dues à des problèmes administratifs.

S'adressant aux députés sur les services postaux fournis aux citoyens, le ministre a cité plusieurs mesures contre l'engorgement des bureaux, citant en exemple l'organisation du travail aux heures de pointe, la généralisation et le remplacement des distributeurs automatiques et le recours accru au paiement électronique pour les factures et services ne nécessitant pas de déplacement. Plus de 500 mille cartes électroniques ont été distribuées gratuitement et sans commissions à certaines catégories sociales, a annoncé le ministre, ajoutant qu'environ 65% des bénéficiaires peuvent désormais retirer leurs pensions avec ces cartes à fin du dernier trimestre.

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Quant à l'extension du réseau, les nouveaux bureaux tiendront compte des demandes du plan de développement 2026-2030, notamment, des propositions des conseils locaux et régionaux. La priorité ira aux zones dépourvues de services, a-t-il souligné. Le réseau postal, lui, s'étendra selon les demandes du plan de développement 2026-2030, en particulier les propositions des conseils locaux et régionaux. Les zones privées de services passeront en premier, a assuré le ministre. Hemissi n'a pas éludé les obstacles. Foncier, location, marchés publics, autorisations et difficultés financières de certains entrepreneurs bloquent parfois l'ouverture de bureaux.

Évoquant le statut des agents de la Poste, le ministre a indiqué que ce texte de base n'a pas été révisé depuis plus de 25 ans, ajoutant que la commission chargée de le rédiger a finalisé ses travaux. Reste au ministère de boucler les procédures.