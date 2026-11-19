Point n'est besoin de recourir aux services d'un dessinateur judiciaire pour le procès de l'affaire Ambohimalaza, diffusé en direct hier sur la chaîne nationale.

Le verdict se dessine

Les abonnés s'imaginaient suivre l'émission télé « Faites entrer l'accusé », dont le second épisode est prévu aujourd'hui au Palais de justice d'Anosy, dans la même salle et avec les mêmes... acteurs. Le déroulé du procès rappelle aussi la chaîne « Planète + Crime », à la grande différence que c'est du live. Une occasion pour les membres de la défense de se faire plus ou moins connaître, mais aussi pour les accusés d'être reconnus, au mépris de la présomption d'innocence, quand bien même les cameramen auraient pris le soin, ou auraient reçu la consigne, de ne filmer de face ni en gros plan les personnes qui comparaissent à la barre et/ou qui sont assises sur le banc des accusés.

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Le seul fait de citer leurs noms en direct est une entorse au principe juridique selon lequel toute personne à qui l'on reproche une infraction pénale est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. Le ministère public - tenu de requérir à charge et à décharge - a juste commencé l'audition des accusés, qui va se poursuivre ce jour. Un « alarobia tsy miverina », quoique rien n'empêche la Cour criminelle ordinaire d'Antananarivo de rappeler à la barre les personnes incriminées. Il en est de même pour les avocats, tant de la défense que des parties civiles, dont certains donnaient l'impression de faire plutôt des réquisitoires. Tandis que d'autres semblaient verser dans le « people », tout en sachant que le diable est dans les détails. Surtout lorsqu'ils touchent à la vie intime, étalée en public durant cette session de la Cour criminelle, qui n'est pas si ordinaire que ça, car elle risque de tomber dans le vulgaire.

À l'image de cette retransmission en direct, qui ne nécessite pas le recours à des dessinateurs accrédités auprès des cours et tribunaux, dont les croquis d'audience sont souvent plus vrais que nature. En tout cas, à en juger - au propre comme au figuré - par le film du procès, le verdict se dessine. Dans un sens ou dans l'autre... chance.