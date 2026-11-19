Depuis le mercredi, le campus de l'Université de Kara accueille un colloque international consacré à l'approvisionnement en eau potable dans la région, indique Waraa par jeudi.

Plus de 300 universitaires, chercheurs, experts et professionnels du secteur y prennent part. L'objectif est de mettre en commun travaux de recherche et retours d'expérience pour mieux comprendre les difficultés d'accès à l'eau et proposer des solutions adaptées.

Croissance démographique, aléas climatiques, vieillissement des réseaux : garantir un accès durable à l'eau potable reste un défi majeur. Le colloque veut rapprocher le monde de la recherche des acteurs de terrain pour que les travaux scientifiques débouchent sur des réponses concrètes.