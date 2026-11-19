Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a salué ce mercredi, à Luanda, la performance de la sélection nationale d'arts martiaux mixtes (MMA) lors des championnats du monde qui se sont tenus du 1er au 7 novembre en Géorgie, où l'Angola a décroché dix médailles, dont une en or.

Cette reconnaissance a été exprimée lors d'une rencontre avec le président de la Fédération angolaise d'arts martiaux mixtes, Armando Diogo, et les athlètes médaillés de la compétition.

À cette occasion, le ministre a fait part de sa satisfaction quant aux résultats obtenus et a réaffirmé l'engagement de l'exécutif à continuer de soutenir le développement de la discipline, afin de maintenir l'Angola en tête du classement africain et de renforcer sa position parmi les références mondiales du MMA.

De son côté, le président de la fédération a expliqué que cette rencontre visait à présenter les résultats obtenus lors des championnats du monde, ainsi que les athlètes qui ont représenté le pays durant la compétition.

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Parmi les dix médailles remportées, outre l'or, figurent deux médailles d'argent et sept de bronze ; un résultat qui consolide la position du pays sur la scène africaine et internationale de cette discipline.