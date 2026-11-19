Viana — Cent joueurs et joueuses de tennis, représentant cinq provinces du pays, ont entamé ce mercredi à Luanda le championnat national de tennis, dans les catégories seniors masculine et féminine ; la compétition se poursuivra jusqu'à dimanche.

Le tournoi, qui mobilise huit arbitres, a débuté par une rencontre entre Hermenegilda Conceição, du Kikuxi Villas Club, et Tatiana Almeida (joueuse indépendante). La victoire est revenue à la première, sur le score de deux sets à zéro (6-1, 6-0).

La compétition réunit des athlètes de Luanda, du Namibe, de la Lunda-Norte, de Benguela et de Huambo, issus de divers clubs et structures, notamment le Kikuxi Villas Club, le Clube de Ténis de Luanda (CTL), le Clube Jakine et le Núcleo do IMEL, ainsi que des participants concourant à titre individuel.

Selon l'arbitre Alexandre Kombo, le tournoi rassemble les joueurs et joueuses les mieux classés au niveau national, dans les deux catégories.

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La liste des participants comprend, entre autres, Emerson Pedro, Fernando André, Raquelme de Lemos, Justino Rodrigues, Joaquim Domingos, Mauro Pinto, Ítalo Alexandre, Sirka Mwahala, Ana Lemos, Feliciana Paca et Filomena Gonçalves.

On y retrouve également les athlètes Joelson Paulino, Josemar Francisco, João Neves, Hedviges Generoso, Emanuel Tchissila et Avelino Chimina.