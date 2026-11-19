Au troisième trimestre 2026, les prix de la téléphonie mobile demeurent globalement stables par rapport au trimestre précédent, l'Indice des prix des services mobiles (Ipsm) n'enregistrant aucune variation sur la période. C'est ce que révèle le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Selon le document, cette stabilité, qui fait suite à celle observée au deuxième trimestre 2026, intervient après les baisses successives enregistrées au quatrième trimestre 2025 (-5,3%) et au premier trimestre 2026 (-10,2%), traduisant la poursuite de la phase de stabilisation des prix sur le marché.

Cette stabilité s'explique par l'absence de variation des prix des offres retenues dans le calcul de l'indice au cours du trimestre sous revue, aussi bien chez les opérateurs de réseaux mobiles (Orange, Yas et Expresso) que chez le Mvno Promobile.

En glissement annuel, renseigne l'Ansd, l'Ipsm recule de 15,6%, traduisant une baisse globale des prix des services mobiles par rapport au troisième trimestre 2025. Cette évolution est principalement portée par l'opérateur Orange (-14,8 points de contribution) dont les prix ont reculé de 24,5%. Les opérateurs Yas et Expresso contribuent également, dans une moindre mesure, au recul de l'Ipsm par rapport au même trimestre de l'année précédente.

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Leurs prix enregistrent des baisses respectives de 1,8% et 3,5%, correspondant à des contributions de -0,6 et -0,2 point de pourcentage. A l'inverse, l'opérateur Promobile affiche une hausse de ses prix de 1,5% mais sa contribution en point de pourcentage demeure nulle sur la même période, en raison de sa part de marché relativement faible.