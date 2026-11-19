Addis Ababa — La réinsertion et la réintégration des anciens combattants dans la région du Tigray, en Éthiopie, sont essentielles pour consolider une paix durable et promouvoir un développement économique durable, ont déclaré les ambassadeurs du Danemark et de la Suède en Éthiopie.

Les diplomates ont fait ces déclarations lors d'une visite conjointe dans un centre de réinsertion de la région, où ils ont pu observer les services d'accompagnement proposés aux anciens combattants et échanger avec les bénéficiaires.

L'ambassadeur du Danemark en Éthiopie, Sune Krogstrup, a souligné l'importance d'instaurer la stabilité, condition préalable à la reprise économique et au développement du Tigray.

S'adressant aux anciens combattants présents au centre, il a salué leur décision de déposer les armes, d'opter pour la paix et de se réinsérer dans la société en tant que citoyens productifs, qualifiant ce processus d'essentiel pour l'avenir de la région.

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L'ambassadeur de Suède en Éthiopie, Magnus Lennartsson, a salué la diversité des services de réinsertion et d'accompagnement proposés par l'établissement.

Il a déclaré que la Suède était fière de son partenariat de longue date avec l'Éthiopie dans le soutien aux efforts de consolidation de la paix, ajoutant que cette visite avait renforcé son optimisme quant au potentiel du Tigray et à la contribution de son capital humain au développement régional.

M. Lennartsson a réaffirmé l'engagement de la Suède à soutenir les efforts visant à garantir une paix, une stabilité et une prospérité durables dans la région.