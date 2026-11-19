Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement dévoilé un projet d'aménagement d'un corridor urbain de 57 hectares couvrant sept axes et routes de liaison à Addis-Abeba, visant à transformer la capitale en une ville plus productive, plus inclusive et plus agréable à vivre.

Selon une publication du Premier ministre sur les réseaux sociaux, le projet couvre les corridors Bole Medhanialem-Golagul-Ambassade britannique, Bole Medhanialem-Moenco, Bole School-Adey Abeba Model Village et Imperial Hotel-Shalla Park.

Le projet comprend également les axes Chechnya-Bole Rwanda et Stade Adey Abeba-Bole, ainsi que les routes internes qui les relient.

Le Premier ministre a déclaré que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'urbanisation plus large du gouvernement Medemer, qui vise à transformer les villes en pôles productifs d'entreprise, de commerce, de savoir, de culture, de développement institutionnel et d'emploi.

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Le projet intègre des infrastructures routières modernes, de larges trottoirs, des pistes cyclables, des réseaux de services publics souterrains, des bornes de recharge pour véhicules électriques et des parkings d'une capacité de plus de 5 000 véhicules.

Ce programme prévoit également la rénovation d'écoles, de bibliothèques, d'aires de jeux et de terrains de sport, ainsi que l'aménagement de cafés, de restaurants et d'espaces verts publics, l'accent étant mis sur l'amélioration des équipements collectifs et de la qualité de vie des habitants.

Le Premier ministre Abiy a souligné que la qualité du développement urbain détermine de plus en plus la productivité d'un pays, la dignité humaine, l'ordre social et la résilience environnementale.

Il a ajouté que ce projet s'inscrit dans une vision plus large visant à construire des villes productives, inclusives, écologiques et résilientes, capables d'accueillir la croissance démographique future tout en répondant aux défis climatiques et à l'évolution des besoins en infrastructures.