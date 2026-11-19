Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi l"'élaboration d'un programme national de consolidation de l'héritage multisectoriel des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026", en vue de pérenniser les acquis de cet événement organisé pour la première fois sur le continent africain, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Le chef de l'État, qui présidait la réunion hebdomadaire du gouvernement au Palais de la République, a insisté sur la nécessité d'assurer l'entretien et la fonctionnalité des infrastructures sportives réalisées dans le cadre de ces Jeux.

Il a souligné que le programme national envisagé soit élaboré dans un esprit de consensus et en tenant compte des spécificités de chaque acteur. Ce dispositif devra "s'appuyer sur un Livre blanc consacré à l'organisation des JOJ Dakar 2026 et aux enseignements tirés de cet événement".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Sénégal a terminé la compétition avec 12 médailles : 5 en or et 7 en argent. Il a fini 6e au classement générale des médailles derrière la Chine (33 médailles dont 18 or), le Japon (28 médailles 11 en or), la Russie (14 médailles dont 8 or, l'Egypte (12 médailles dont 6 en or), et l'Ethiopie (8 médailles dont 5 en or).