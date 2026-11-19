Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi lors du Conseil des ministres, au Premier ministre de préparer, avant la fin de l'année, la tenue d'un Conseil présidentiel consacré à l"'évaluation exhaustive et prospective" des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 (31 octobre -13 novembre).

Selon le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi au Palais de la République, le chef de l'État a également invité l'ensemble des parties prenantes : le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), à "poursuivre leurs efforts en faveur des jeunes athlètes et des équipes nationales révélés lors de ces Jeux".