Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a demandé, mercredi, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de présenter un rapport circonstancié sur les problématiques et les solutions liées à la migration irrégulière, après l'intensification des départs vers l'Europe.

Au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, le chef de l'Etat a demandé de "présenter un rapport circonstancié sur les problématiques et les solutions concertées et adaptées liées au phénomène de la migration irrégulière et de faire le bilan de la stratégie et des actions menées dans le cadre du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI)", indique le communiqué du Conseil des ministres tenu ce jour.

Le Président Faye a déploré la recrudescence et l'intensification des départs de migrants vers l'Europe qui "appellent le renforcement des contrôles à partir de nos côtes et la mise en oeuvre de mesures gouvernementales rapides, permettant de neutraliser et de juguler le fléau".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé la tragédie de Lompoul, à Kébémer (nord), il y a quelques semaines, s'inclinant "une nouvelle fois devant la mémoire des personnes décédées ou disparues en mer et présente les condoléances de la Nation aux familles éplorées".

Le chef de l'Etat a souligné, par ailleurs, que "l'accélération et la complexité de la migration irrégulière démontrent l'urgence, pour le gouvernement, d'accentuer la relance notable des secteurs de l'Agriculture et des Pêches".

De même, il a relevé l'urgence de la mise en oeuvre "diligente et efficiente" des politiques publiques concernant la jeunesse, l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi et l'entreprenariat des jeunes ainsi que l'autonomisation économique des femmes, ajoute le texte.

Bassirou Diomaye Faye a aussi souligné "l'impératif d'accélérer le déploiement intégral des dispositifs publics ciblés, dans le cadre d'un nouveau Programme prioritaire d'insertion et de promotion de l'entreprenariat des jeunes".

Il a, dans ce sens, demandé au Premier ministre de tenir une réunion sur le sujet et de lui transmettre des propositions d'un programme spécial au profit des jeunes.